CL: Tottenham schlägt dezimierten BVB – Leverkusen unterliegt Piräus

London/Athen (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat in der Ligaphase der Champions League gegen Tottenham Hotspur verloren.

Die Nordlondoner setzten sich mit 2:0 durch und zeigten dabei eine dominante Leistung. Bereits in der 14. Minute brachte Cristian Romero die Gastgeber in Führung, nachdem er eine Flanke von Odobert verwertete. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Dominic Solanke auf 2:0, als er nach einem Doppelpass mit Pedro Porro den Ball über die Linie stocherte.

Borussia Dortmund musste ab der 26. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Daniel Svensson nach einem groben Foulspiel die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit versuchte der BVB, ins Spiel zurückzufinden, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. Die Dortmunder hatten zwar Phasen, in denen sie mehr Ballbesitz verzeichneten, doch die klareren Chancen lagen weiterhin auf Seiten der Spurs.

In der zweiten Halbzeit hielt Torhüter Kobel die Gäste mit einigen Paraden im Spiel, doch die Offensivbemühungen der Dortmunder blieben weitgehend erfolglos. Tottenham verteidigte geschickt und ließ kaum nennenswerte Gelegenheiten zu.

Bayer Leverkusen verlor derweil gegen Olympiakos Piräus ebenfalls mit 0:2. Die Partie begann denkbar ungünstig für die Werkself, als Costinha bereits in der zweiten Minute nach einem Eckball per Kopfball das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Olympiakos setzte Leverkusen von Beginn an mit aggressivem Pressing unter Druck, was den Gästen Schwierigkeiten bereitete, ins Spiel zu finden.

In der zweiten Halbzeit bemühte sich Leverkusen um den Ausgleich, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Besonders in der 43. Minute vergab Vazquez eine große Möglichkeit, als er den Ball frei vor dem Tor nicht richtig traf. Olympiakos nutzte hingegen seine Chancen effizienter und erhöhte kurz vor der Pause durch Mehdi Taremi auf 2:0, der nach einem Konter von Rodinei bedient wurde.

Trotz einiger Wechsel und Bemühungen in der zweiten Halbzeit gelang es Leverkusen nicht, die kompakte Defensive der Griechen zu überwinden. Die Werkself hatte zwar mehr Ballbesitz, fand jedoch keine Lösungen, um die Abwehr von Olympiakos zu knacken. Mit dieser Niederlage verpasste Leverkusen die Chance, sich in der Champions-League-Ligaphase weiter nach vorne zu arbeiten.



Foto: Daniel Svensson (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts