Caffè Olé! Der Coffee Oat + Reishi & Tonka von Plant Magic.

Ein Muss, dieser Kaffeegenuss!

Wir feiern unseren liebsten Energiebooster ab sofort mit einer extra Portion Koffein, dem Superfood-Vitalpilz Reishi und einer leicht süßen Note dank Hafer und Tonka. Ganz ohne Zuckerzusatz. So lecker, da läuft uns doch schon beim Lesen das Wasser im Mund zusammen. Der Plant Magic Coffee Oat + Reishi ist unsere funktionale Neuinterpretation. Er enthält soviel Koffein wie ein Energydrink und ist gleichzeitig vegan, 100% natürlich und in bester Bio-Qualität. Kaffee, der einfach funktioniert.

Nur das Beste im Coffee Oat + Reishi

Arabica

Arabica ist wohl die beliebteste Kaffeesorte der Welt. Sie ist im Vergleich zu anderen Kaffeesorten besonders mild und säurearm, was sie sehr bekömmlich macht. Zusätzlich ist die Arabica-Bohne besonders reich an Antioxidantien. Die umweltfreundliche Arabica-Pflanze benötigt weniger Wasser und wird in der Regel im Schatten angebaut.

Reishi

Reishi wird in der traditionellen chinesischen Medizin seit Jahrhunderten verwendet und ist seit einigen Jahren auch bei uns immer beliebter. Es stärkt das Immunsystem, hilft Krankheiten abzuwehren, kann die Herzgesundheit verbessern und allgemein Entzündungen im Körper reduzieren.

Tonka

Die Tonkabohne kommt aus Südamerika und hat ein süßes, würziges und leicht vanille-artiges Aroma, das vielen Gerichten und Getränken einen besonderen Geschmack verleiht. Neben gesundheitlichen Vorteilen wird Tonka vor allem in der Aromatherapie verwendet, denn die Bohnen haben entspannende und beruhigende Eigenschaften die dabei helfen, Stress zu reduzieren.

Das macht Plant Magic so magisch:

# 100% Vegan & in bester Bio Qualität

# 100% natürlich

# Ohne künstliche Zusatzstoffe

# Klimaneutral

# Recycling-PET-Flasche & zu 100% recyclingfähig

# Ideal für unterwegs, im Büro, beim Sport oder zu Hause

# Ready To Drink, wiederverschließbar und ungekühlt lange haltbar

Die Plant Magic Drinks sind online unter theplantmagic.co erhältlich sowie bei ausgewählten Filialen von Rewe, Edeka und tegut in Deutschland sowie in ausgewählten Filialen von Spar und Coop in Österreich und der Schweiz erhältlich.

Online gibt es ein Probierpaket mit allen Sorten für 14,95€ und im Supermarkt kostet eine einzelne Flasche 2,49€ (UVP).

Quelle Sonja Berger Public Relations