Blaulicht aus dem Meer.

Ingarden, das innovative Health- und Wellness-Startup, setzt ein weiteres Zeichen für noch mehr Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft – mit dem ingarden ocean aus upgecyceltem Plastikmüll aus dem Meer.

Der ingarden ocean erweitert damit das ingarden Produktsortiment an hydroponischen Systemen, die das Indoor-Gärtnern einfach, zugänglich und nachhaltig machen. Die sparsamen LED-Leuchten und die autonome Bewässerungstechnik schaffen eine perfekte Umgebung für das Wachstum von Bio-Microgreens, die die Nr. 1 Alternative zu Nahrungsergänzungsmitteln darstellen. Innerhalb von nur 7 Tagen können mit dem ingarden frische, nährstoffreiche Super-Greens angebaut und geerntet werden. Für eine optimale Versorgung des Körpers mit allen wichtigen Nährstoffen.

Gesünder. Einfacher. Frischer. ingarden.

Warum sich Bio Microgreens von ingarden so positiv auf die Gesundheit auswirken:

– Bis zu 429% mehr Nährstoffe als ausgewachsene Kräuter & Gemüse

– Alle Microgreens werden auf Nährstoffqualität geprüft

– 100% bio-zertifiert

– Vegan

– Frei von Gentechnik, Pestiziden, Herbiziden und Plastik

– Einfache Ernte, ganz ohne Stress

– Frische und wichtige Nährstoffe für unsere Lieblingsgerichte

Gemeinsam für ein sauberes Meer.

Jeder Kauf eines ingarden ocean trägt zur Reduzierung von Plastikmüll in unseren Ozeanen bei, da für die Herstellung des neuesten ingarden upgecycelter Plastikmüll aus dem Meer verwendet wird. Die wachsende Menge an Plastikabfällen in den Weltmeeren stellt ein ernsthaftes Problem dar, dem ingarden entgegenwirken möchte. Die Einführung von ingarden ocean unterstützt die Mission des Unternehmens, nachhaltige Materialien zu verwenden und somit gleichzeitig eine positive Auswirkung auf den Planeten zu erzielen.

1 ingarden ocean = entfernt 30 Plastikflaschen aus dem Meer

Der ingarden ist Online unter ingarden.de erhältlich und kostet regulär 149 € (inklusive Bio-Microgreens Vorrat für zwei Monate).

Der Pre-Order Preis beläuft sich auf 99 € (ebenfalls inklusive Bio-Microgreens Vorrat für zwei Monate).

Quelle Sonja Berger public relations