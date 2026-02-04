Daniel Thioune neuer Cheftrainer bei Werder Bremen

Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Werder Bremen hat Daniel Thioune als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das teilte Geschäftsführer Clemens Fritz am Mittwoch mit.

„Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel“, sagte Fritz. Seine Idee vom Fußball, seine Art und seine Herangehensweise an die aktuelle sportliche Situation seien ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden“.

Daniel Thioune trainierte auf seiner letzten Station Fortuna Düsseldorf. Davor war der ehemalige Profi beim Hamburger SV und dem VfL Osnabrück als Cheftrainer beschäftigt. Der 51-Jährige wird bereits am Mittwoch um 14 Uhr die erste Trainingseinheit seiner neuen Mannschaft leiten. Jan Hoepner wird zudem das Co-Trainer-Team komplettieren. Der 44-Jährige hat mit Thioune schon bei Fortuna Düsseldorf zusammengearbeitet.

In Bremen folgt Thioune auf Horst Steffen, der am Wochenende entlassen worden war. In der Tabelle stehen die Bremer derzeit auf dem 15. Rang.



Foto: Spieler von Werder Bremen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts