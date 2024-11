Dax bleibt am Mittag im Minus – Ölpreis gestiegen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem schwachen Start bis zum Mittag im Minus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.159 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Henkel-Aktien, am Ende fanden sich die Papiere von Zalando und der Commerzbank wieder.

„Vor dem US-Feiertag und der damit verbundenen verkürzten Handelswoche positionieren sich die Investoren auf der defensiven Seite“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Der Dax hatte sich in den vergangenen Handelswochen nicht gerade durch ein reges Eigenleben ausgezeichnet. Ganz im Gegenteil ist der deutsche Aktienmarkt hinter den Vorgaben der US-Finanzmärkte hergetrottet.“ Das werde seiner Ansicht nach in den kommenden Handelstag zu einem zähen Handel führen und wenig Spielraum geben, so Lipkow. „Daher nehmen sich die Investoren etwas zurück und sparen ihre Kräfte für den bald beginnenden neuen Handelsmonat Dezember auf.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,0519 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9507 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,12 US-Dollar, das waren 31 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts