Hitzewellen und tropische Nächte werden in Deutschland immer häufiger. Für viele Menschen bedeutet das vor allem eines: schlechter Schlaf. Die Folgen reichen von häufigem Aufwachen über reduzierte Tiefschlafphasen bis hin zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und verminderter Leistungsfähigkeit am nächsten Tag.

Während viele Menschen im Sommer auf leichte Baumwollkleidung setzen, wird dabei oft ein entscheidender Faktor übersehen: Baumwolle ist zwar angenehm zu tragen, stößt bei hohen Temperaturen jedoch an ihre Grenzen. Die Naturfaser nimmt Feuchtigkeit auf, gibt diese aber vergleichsweise langsam wieder ab. Dadurch kann ein feuchtwarmes Mikroklima auf der Haut entstehen, das die natürliche Temperaturregulation des Körpers während der Nacht beeinträchtigt.

Dabei spielt die Körpertemperatur eine zentrale Rolle für erholsamen Schlaf. Damit der Körper in tiefere Schlafphasen wechseln kann, muss er kontinuierlich Wärme abgeben können. Wird dieser natürliche Prozess gestört, steigt die Wahrscheinlichkeit für unruhige Nächte und häufiges Aufwachen.

Die unterschätzte Rolle der Schlafbekleidung

Während Raumtemperatur, Matratze oder Bettwäsche häufig im Fokus stehen, wird ein Aspekt oft vernachlässigt: die Kleidung, die während acht Stunden direkt auf der Haut getragen wird.

Genau hier setzt das Schweizer Unternehmen Dagsmejan an. Die Marke entwickelt seit Jahren funktionale Schlafbekleidung auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Thermoregulation und Schlafqualität.

Die Stay Cool Kollektion wurde speziell für warme Sommernächte entwickelt. Die NATTCOOL™ Technologie kombiniert Eukalyptusfasern und andere botanische Fasern zu außergewöhnlich atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Pyjamas. Die Stoffe sind bis zu 8-mal atmungsaktiver als Baumwolle, trocknen 3-mal schneller und geben Wasserdampf 60 Prozent besser ab. Das Ergebnis ist ein trockenes und angenehm kühles Schlafklima während der Nacht. Dabei fühlt sich das Material gleichzeitig weicher als Seide und kühler als Leinen an.

„Viele Menschen akzeptieren schlechten Schlaf im Sommer als gegeben. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Körper in seiner natürlichen Thermoregulation zu unterstützen“, sagt Catarina Dahlin, Mitgründerin von Dagsmejan. „Was wir nachts auf der Haut tragen, wird dabei oft unterschätzt.“

Entwickelt für Hitzewellen und warme Sommernächte

Mit steigenden Temperaturen wird die Frage nach einem angenehmen Schlafklima zunehmend relevanter. Besonders betroffen sind Familien, Frauen in den Wechseljahren, Menschen mit nächtlichem Schwitzen sowie Sportlerinnen und Sportler, deren Regeneration maßgeblich von gutem Schlaf abhängt.

Neu bietet Dagsmejan zusätzlich die Stay Cool Air Kollektion mit der NATTCOOL AIR™ Technologie nun auch für Herren an. Die speziell für besonders warme Nächte entwickelte Schlafbekleidung ist bis zu 14-mal atmungsaktiver als Baumwolle. Die ultraleichten Materialien unterstützen den Körper dabei, überschüssige Wärme und Feuchtigkeit besonders effizient abzuleiten, und sorgen auch in tropischen Nächten für ein angenehm trockenes Schlafklima.

Schlaftechnologie statt klassischer Nachtwäsche

Mit seinen Schlaftechnologien versteht sich Dagsmejan nicht als klassische Nachtwäschemarke, sondern als Teil einer neuen Generation funktionaler Schlafprodukte. Ziel ist es, den Körper während der Nacht bestmöglich zu unterstützen, damit guter Schlaf auch dann möglich bleibt, wenn die Temperaturen steigen.

Die Vorteile der Stay Cool Kollektion

NATTCOOL™ Technologie für warme Sommernächte

Bis zu 8× atmungsaktiver als Baumwolle

Trocknet 3× schneller als Baumwolle

Gibt Wasserdampf 60 % besser ab als Baumwolle

Unterstützt die natürliche Thermoregulation

Entwickelt in der Schweiz, hergestellt in Europa

OEKO-TEX® zertifizierte Materialien

Neu auch für Männer: Stay Cool Air mit NATTCOOL AIR™

Bis zu 14× atmungsaktiver als Baumwolle

2× besseres Feuchtigkeitsmanagement als Baumwolle

2× weicher als Baumwolle

Entwickelt für besonders warme Nächte und Hitzewellen

Bild Stay Cool Air Couple Slip Top Dark Cherry Shorts Dark Cherry T-shirt Navy Blue Bildcredits Dagsmejan

Quelle Contcept Communication GmbH