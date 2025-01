Dax legt zu – Öl und Gas deutlich teurer

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.025 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nachdem der Dax zum Mittag nachgelassen hatte, näherte er sich am Nachmittag knapp dem Allzeithoch an.

Impulse kamen aus den USA. „Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung kamen etwas niedriger rein als vorher erwartet worden war“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Das dürfte vorerst zwar die Zinssenkungshoffnungen weiter dämpfen, aber das gesamte Konjunkturbild in den USA festigen.“

Ernüchtert zeigte sich Lipkow hingegen über Konjunkturdaten aus Europa. „Die heutigen europäischen Einkaufsmanagerindizes haben das gesamte desaströse Wirtschaftsbild in der EWU erneut bestätigt. Es braucht schon sehr viel Optimismus und Konjunkturschwung aus China und den USA, um den EWU-Wirtschaftskarren wieder aus dem Rezessionssumpf ziehen zu können“, erklärte der Analyst.

Bis kurz vor Handelsschluss rangierten die Airbus-Aktien an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Hintergrund sind Analysten-Einschätzungen zur Zahl ausgelieferter Maschinen im Dezember. Das Börsenschlusslicht bildeten die Papiere von Rheinmetall, Volkswagen, Mercedes Benz und Fresenius Medical Care.

Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Februar kostete 50 Euro und damit drei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis stieg für seine Verhältnisse stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 76,14 US-Dollar, das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag deutlich schwächer: Ein Euro kostete 1,0249 US-Dollar (-1,04 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9757 Euro zu haben.



Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts