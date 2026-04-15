VivaTech 2026 in Paris

Jubiläumsausgabe mit erweitertem Format und globaler Tech-Präsenz

Paris, 14. April 2026 – Vom 17. bis 20. Juni 2026 findet in Paris die 10. Ausgabe von VivaTech statt, Europas größtem Event für Start-ups und Technologie. Die Veranstaltung hat sich als unverzichtbare Plattform für die Tech-Welt etabliert, an der Schnittstelle von Innovation, Wirtschaft und den wichtigsten Debatten rund um Technologie, wobei KI im Zentrum aller Gespräche steht. Die Jubiläumsausgabe unterstreicht VivaTechs Ziel, der Tech-Branche durch starke Partner und internationale Stimmen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ein „Take-over“ der Champs-Élysées am 14. Juni und das VivaTech Festival am 20. Juni sollen Technologie möglichst vielen Menschen zugänglich machen.

Eine neue Dimension für ein neues Jahrzehnt

In zehn Jahren ist VivaTech um 300 % gewachsen, von 45.000 auf über 180.000 Besucher im Jahr 2025 aus 171 Ländern. Die Zahl der Start-ups hat sich verdreifacht, die der Investoren ist um das Zwölffache gestiegen.

2026 übernimmt VivaTech Halle 7 mit drei Etagen, 30 % mehr Ausstellungsfläche, doppelter Sitzplatzkapazität, 15.000 Start-ups, über 1.500 Demos, mehr als 4.000 Business- und Networking-Meetings sowie einem „Investors Office Hours“-Programm, das Gründer mit führenden Investoren verbindet.

Deutschland als Country of the Year mit starker Präsenz

Deutschland ist 2026 Country of the Year bei VivaTech mit dem größten Stand in der Geschichte der Veranstaltung (800 m²) und einer beispiellosen Delegation: 200 Start-ups sowie zahlreiche Bundes- und Regionalpartner, 14 Bundesländer, 12 Regierungsinstitutionen und zwei Bundesminister – Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, sowie Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

In einer Zeit zunehmender globaler und technologischer Fragmentierung unterstreicht dieser Fokus – von VivaTech unterstützt – Europas Ambition, technologische Souveränität zu erlangen und Innovationsführerschaft zu übernehmen.

Zentrale Tech-Themen: KI, Deeptech, Cybersicherheit und Energie

VivaTech 2026 markiert ein Jahrzehnt – der Fokus liegt jedoch auf der Zukunft. Das Programm verbindet zwei Zyklen: das Ende der ersten Digitalisierungswelle und den Beginn der Ära von KI und Deeptech sowie eine stärkere europäische technologische Souveränität. Künstliche Intelligenz, Produktivität, Cybersicherheit, Verteidigung, Souveränität, Energie und Unternehmenswandel prägen diese Ausgabe entlang von vier Themenfeldern.

KI und Produktivität im Fokus

89 % der Führungskräfte vertrauen darauf, dass KI Unternehmensentscheidungen unterstützt (VivaTech Trust Barometer 2026). Vorgestellt werden unter anderem eine Echtzeit-Gehirn-Maschine-Schnittstelle von Unitree x HABS, der erste Massenmarkt-Dual-Vector-Exoskelett von Sumbu sowie die französische Conversational-AI-Plattform GetVocal AI.

Cybersicherheit und Verteidigung gewinnen an Bedeutung

Vor dem Hintergrund stark steigender Cyberangriffe entwickelt das französische Start-up Riot Programme zur Sensibilisierung von Mitarbeitenden für Cybersicherheit. Das belgische Start-up Aikido bietet KI-gestützte Tools zur Erkennung und Behebung von Schwachstellen im Entwicklercode.

Greentech und Energie als Innovationstreiber

Nyobolt entwickelt ultraschnelle Energielösungen, Bienesis bietet intelligente Lösungen zur Ernteabsicherung und Tenaka arbeitet an Technologien zur Regeneration der Ozeane. Diese Unternehmen zeigen, wie Technologie die Klima- und Energiewende beschleunigt.

Deeptech eröffnet neue Zukunftsperspektiven

IBM präsentiert einen Quantum Chandelier für leistungsfähige Berechnungen, EOS X SPACE entwickelt neue Formen des Weltraumtourismus und Xpanceo arbeitet an einer KI-gestützten Smart-Kontaktlinse, die Informationen direkt ins Sichtfeld projiziert.

Technologie für alle zugänglich gemacht

Am 20. Juni öffnet das VivaTech Festival Technologie für junge Zielgruppen mit Themen wie KI und Gesellschaft, Creator Economy und Zukunftstalente.

Erstmals übernimmt VivaTech am 14. Juni die Champs-Élysées und verwandelt sie in eine Innovationsbühne, auf der Besucher Technologie hautnah erleben können.

Internationale Speaker und starke Partner

Führende Persönlichkeiten aus der Tech- und Wirtschaftswelt sowie internationale Institutionen und Unternehmen prägen das Programm. VivaTech wird von starken Partnern aus Industrie, Politik und Technologie getragen und unterstreicht damit seine globale Bedeutung.

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Quelle RLYL für VivaTech