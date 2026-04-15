20-jähriger entwickelt KI für den Mittelstand und wird IHK Speaker

20-jähriger entwickelt KI-Systeme für den Mittelstand und wird IHK Speaker

Vom Chatbot zum KI-Unternehmen

Siegen. Der 20-jährige Niclas Hoffmann aus Siegen hat sich mit seinem Unternehmen HVNH AI auf die Entwicklung individueller KI-Systeme für mittelständische Unternehmen spezialisiert. Was vor einem Jahr mit einfachen Chatbots begann, ist heute ein wachsendes Tech-Unternehmen mit Kunden aus ganz Deutschland.

HVNH AI entwickelt sogenannte KI-Agenten — digitale Mitarbeiter, die Routineprozesse in Unternehmen automatisieren. Dazu gehören unter anderem die automatisierte Angebotserstellung, intelligenter Kundensupport, Marketing-Automatisierung und die Sicherung von internem Unternehmenswissen. „Ein KI-Agent kennt nur das jeweilige Unternehmen — die Produkte, die Preise, die Abläufe. Er macht genau das, wofür er gebaut wurde, rund um die Uhr“, erklärt Hoffmann.

So gut wie jeder Routineprozess in einem Unternehmen lässt sich heute mit KI automatisieren.

IHK-Kooperation und Vortragsreihe

Die Industrie- und Handelskammer Siegen hat Niclas Hoffmann als festen KI-Speaker für eine quartalsweise Vortragsreihe eingeladen. Seinen ersten Vortrag zum Thema „Wie KI-Agenten Routineprozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen automatisieren können“ hielt er im Februar 2026 vor über 100 Teilnehmern. Weitere Vorträge folgen quartalsweise.

Firmen-Workshops: KI greifbar machen

Seit März 2026 bietet HVNH AI praxisorientierte Workshops für Unternehmen an — vor Ort im Betrieb oder als Remote-Session:

KI-Grundlagen und Recht (Halbtag) — Einführung in KI-Konzepte, Live-Demos und rechtliche Grundlagen wie AI Act und DSGVO

KI-Sicherheit und Compliance (Halbtag) — Sicherheitsrisiken bewerten, Cloud vs. lokale Systeme, Sicherheitskonzept erstellen

KI-Potenzialanalyse (Ganztag) — Geschäftsprozesse analysieren, Automatisierungspotenziale identifizieren, individuelle KI-Roadmap entwickeln

KI-Komplett (Ganztag) — Alle Themen komprimiert in einem Tag mit priorisierter Umsetzungsroadmap

Fachkräftemangel als Treiber

Bis 2030 gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. In vielen Unternehmen tragen genau diese erfahrenen Mitarbeiter das meiste Wissen im Kopf. „Deren Wissen verschwindet — es sei denn, man sichert es jetzt“, so Hoffmann. KI-Agenten können dieses Wissen systematisch erfassen und neuen Mitarbeitern zugänglich machen. Durch KI-Agenten lässt sich die Lücke des Fachkräftemangels füllen.

Unternehmen, die herausfinden möchten, ob KI in ihren Abläufen sinnvoll eingesetzt werden kann, können eine kostenlose Erstberatung auf hvnh-ai.com vereinbaren (Kontaktformular).

Quelle HVNH AI