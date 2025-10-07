Dienstag, Oktober 7, 2025
spot_img
StartNachrichtenDax schließt nahezu unverändert - Symrise gefragt
Nachrichten

Dax schließt nahezu unverändert – Symrise gefragt

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Am Dienstag hat der Dax kaum verändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.3866 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start auf Vortagesniveau rutschte der Dax am Vormittag vorübergehend ins Minus. Mittags drehte der Index wieder ins Plus, wo er erst spät seine Zugewinne wieder abbaute.

„Der Handel bleibt weiterhin dünn und von nur wenigen Handelsimpulsen getrieben“, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. „Der Dax hängt derzeit fast vollständig an den Kursentwicklungen der US-Finanzmärkte. Es muss sich nun zeigen, ob die bald beginnende Berichtssaison die derzeitigen Bewertungsniveaus rechtfertigen.“

Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Symrise und SAP an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Bayer, Siemens Energy und BMW wieder.

Unterdessen stieg der Gaspreis geringfügig: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im November kostete 33 Euro. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Der Ölpreis sank hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 65,33 US-Dollar, das waren 14 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1667 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8571 Euro zu haben.


Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Politiker reagieren bestürzt auf Attacke auf Bürgermeisterin
Nächster Artikel
Taiwan verlangt von Trump klare Haltung gegenüber China
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing