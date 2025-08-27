Mittwoch, August 27, 2025
Dax startet kaum verändert – Ende der US-Berichtssaison

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.130 Punkten berechnet, ein Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Autobauer Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW. Am unteren Ende befanden sich die Aktien von der Commerzbank, Siemens Energy und der Deutschen Bank.

„Die Marktteilnehmer werden es zur Wochenmitte weiterhin ruhig angehen und tendenziell weiter an den Seitenlinien stehen bleiben“, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Handelsvorgaben aus den USA und Asien gäben keine großen Impulse und mit den Quartalszahlen von Nvidia stehe heute das krönende Ende der US-Berichtssaison an.

„Das GfK-Konsumklima fiel erneut schwächer aus als erwartet, wurde jedoch bereits größtenteils antizipiert“, so Lipkow. Dieser Trend sei bereits seit einigen Handelsmonaten zu beobachten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,1613 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8611 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen leicht. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,10 US-Dollar; das waren 12 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.


Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

