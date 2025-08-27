Bergblut übernimmt die Saftkur-Marke PRESSBAR und stärkt Präsenz im DACH-Markt

Bergblut (bekannt aus „2 Minuten 2 Millionen“) übernimmt die seit 2013 etablierte Saftkur-Marke PRESSBAR. Beide Marken bleiben eigenständig geführt: Bergblut baut das Premium-Sortiment aus, PRESSBAR richtet sich weiter an Saftkur-Neueinsteiger und preisbewusste Kundinnen und Kunden. Parallel wird das B2B-Geschäft in Gastronomie, Hotellerie und Lebensmitteleinzelhandel ausgebaut.

Hintergrund und strategische Ausrichtung

Bergblut, das in den Kitzbüheler Alpen ansässige Unternehmen, u.a. bekannt aus dem TV-Format „2 Minuten 2 Millionen“ und für seine Bio-Saftkuren mit aufwendig komponierten Rezepturen, übernimmt die deutsche Saftkur-Marke PRESSBAR (seit 2013 am Markt und eine der ältesten Marken in Deutschland).

Mit dem Zusammenschluss unter Führung von Bergblut werden Sortiment, Produktion und Vertrieb in der DACH-Region gezielt ausgebaut – sowohl im Direktvertrieb als auch im Einzelhandel und in der Gastronomie. Dabei ergänzen sich die Marken ideal: Bergblut stärkt seine Premium-Position mit BIO-Saftkuren, komplexen Rezepturen und Ingwerkonzentraten & Shots ohne Zuckerzusatz. PRESSBAR richtet sich an Saftkur-Einsteiger und preissensible Zielgruppen – mit niedrigen Einstiegshürden und einer klaren, einfachen Programmlogik.

Ausbau im B2B-Bereich

Beide Marken entwickeln ihre Präsenz im Hospitality- und Retail-Umfeld weiter. Bergblut ist unter anderem in Häusern wie dem Bio-Hotel Stanglwirt, Puradies und Ayurveda Resort Sonnhof zuhause – starke Partner, die für alpine Qualität und Gastfreundschaft stehen. PRESSBAR vertieft zugleich die Zusammenarbeit mit der Dinzler Kaffeerösterei am Irschenberg – mit Ingwerkonzentraten an der Bar und kaltgepressten Säften To-Go für Gäste.

Stimmen der Geschäftsführer

Zitat PRESSBAR (Markus Schneider, Geschäftsführer):

„Wir sind seit 2013 am Markt und haben die Saftkur-Kategorie in Deutschland mit aufgebaut. Mit Bergblut bündeln wir jetzt Ressourcen, ohne Charakter zu verlieren: PRESSBAR bleibt die Marke für den einfachen Einstieg – schnell verstanden, stark im Preis-/Portions-Value.“

Zitat Bergblut (Josef Jenewein, Geschäftsführer):

„Bergblut steht für handwerkliche Rezepturen, BIO-Qualität und komplexe Kompositionen – die Premium-Saftkur aus dem Alpenraum. Der Merger gibt uns noch mehr Fokustiefe: Premium bleibt Premium – und wir investieren gezielt in Ingwer-Konzentrate und Shots ohne Zuckerzusatz.“

Nächste Schritte

Gemeinsam planen Bergblut und PRESSBAR die schrittweise Ausweitung in den Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz, flankiert von Aufklärung am POS (Displays, Probieraktionen) und einem stimmigen Kommunikationsauftritt ohne Gesundheits-Überversprechen.

Ein zentrales Produkt für den Lebensmitteleinzelhandel sind die Ingwerkonzentrate: 60 Portionen pro Flasche, bio, zuckerfrei, lange Haltbarkeit (≥12 Monate), vielseitig einsetzbar (Shot, Wasser, Tee, Küche). Das macht die Kategorie planbar, reduziert Abschriften und erleichtert die Einführung am Regal. Parallel bleibt der Ausbau von Hotellerie und Gastronomie (Bar, Buffet, Frühstück) ein wichtiger Pfeiler.

Key Facts

Übernahme: Bergblut übernimmt PRESSBAR

Bergblut übernimmt PRESSBAR Markenführung: eigenständig, klar differenziert

eigenständig, klar differenziert Bergblut: BIO-Saftkuren, komplexe Rezepturen, Ingwer ohne Zuckerzusätze

BIO-Saftkuren, komplexe Rezepturen, Ingwer ohne Zuckerzusätze PRESSBAR: Programme für Neueinsteiger und preisbewusste Zielgruppen

Programme für Neueinsteiger und preisbewusste Zielgruppen B2B-Referenzen: Stanglwirt, Puradies, Sonnhof (Bergblut); Dinzler (PRESSBAR)

Stanglwirt, Puradies, Sonnhof (Bergblut); Dinzler (PRESSBAR) Technologie: kaltgepresst, HPP-schonend haltbar gemacht

Quelle Bergblut GmbH