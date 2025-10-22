Mittwoch, Oktober 22, 2025
spot_img
StartNachrichtenDax weiter leicht im Minus - Anleger bleiben an den Seitenlinien
Nachrichten

Dax weiter leicht im Minus – Anleger bleiben an den Seitenlinien

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter knapp im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.300 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Siemens Energy und Airbus, am Ende Infineon, Mercedes-Benz und BMW.

„Die Marktteilnehmer bleiben vor den Quartalszahlen von SAP lieber an den Seitenlinien stehen“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Index-Schwergewichte wie SAP, Airbus, Rheinmetall und Allianz hätten dem Dax zuletzt die Kursdynamik verliehen. „Negative Überraschungen bei diesen Zugpferden könnten entsprechend stark auf den Gesamtmarkt zurückschlagen.“

Die Kursrallye in den USA werde vordergründig von den KI-Unternehmen angeführt und stehe dadurch auf hölzernen Beinen, fügte Lipkow hinzu. „Der Dax kann von dem Nachholeffekt profitieren und hat dadurch kaum innere Kursstärke aufgebaut. Demnach muss sich nun zeigen, ob das aktuelle Bewertungsniveau durch die Branchen hinweg gerechtfertigt ist.“

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1591 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8627 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,05 US-Dollar; das waren 73 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Bundeskabinett beschließt Reform zur Lebendorganspende
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing