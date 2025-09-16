Christoph Dassler gründet DSSLR

DSSLR by Christoph Dassler ist die bedingungslose Antwort auf einen exklusiven Zeitgeist im Bereich Sport-Fashion.

Christoph A. Dassler (Herzogenaurach) bringt mit der Sport- und Lifestylemarke DSSLR eine Tenniskollektion für höchste Ansprüche an Funktion, Design, Nachhaltigkeit und Qualität auf den Markt. Seit August ist die exklusive On- und Off-Court-Serie erhältlich.

Christoph Dasslers Innovations- und Unternehmergeist liegen in seiner DNA: Als Enkel Rudolf Dasslers führt er den Geist seiner Familie, mit Mut zu Neuem den Markt zu revolutionieren, heute fort.

Was im Jahr 1954 die legendären Stollenschuhe für die Fußball-WM waren, ist heute ein intelligenter und hochfunktionaler Material-Mix, der anspruchsvolle Tennisspielerinnen und Tennisspieler auf dem Platz unterstützt, das Match für sich zu entscheiden: Aus bis zu 95 Prozent recycelten Materialien und Bio-Baumwolle aus Portugal haben Christoph Dassler und sein Team aus Designern, die bereits für Global-Player im Sportmarkt aktiv waren, kompromisslose On-Court-Kleidung kreiert. Sie bietet unter anderem UV-Schutz, kühlt, leitet an spezifischen Stellen durch eine besondere Konstruktion des Gewebes den Schweiß ab und gewährt Geruchsneutralität. Hier wurde insbesondere auf die unterschiedlichen Ansprüche von Frauen und Männern an ein komfortables Tragegefühl im Sport geachtet. Das aufwendige Design kommt der Kreation zeitgemäßer Mode nach und steht ebenso im Vordergrund wie die Funktionalität –als verbinde man sportliche Performanz mit einer Laufstegkollektion.

Eine exklusive Off-Court-Kollektion garantiert die konsequente Weiterführung von Qualität und Design auch nach dem Spiel. Hier haben die DSSLR-Designer auf ein kluges und individuelles Design Wert gelegt, dass durch Details besticht, die der Logik internationaler Fashion – Brands folgt: Wertigkeit durch Material, eine Vielfalt von Materialstruktur, eine cleane Oberfläche und clevere Details.

Im Fokus der Marke DSSLR steht auch die moralische Verpflichtung, eine Kollektion zu schaffen, die weder die Umwelt noch nachfolgende Generationen belastet. Die Lieferanten sowie die Produktion sind Umwelt-zertifiziert.

„Wir sind überzeugt davon, dass hoher Anspruch und geringe Umweltbelastung Hand in Hand gehen können. Hinter jedem Produkt steht eine Partnerschaft mit einem branchenführenden Design- und Produktionsteam. So stellen wir sicher, dass unsere Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden und eine hohe Qualität gewährleistet ist“, so Christoph Dassler, CEO und Founder von DSSLR.

DSSLR hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Kultur zu etablieren, in der Kreativität, Wirtschaftlichkeit und Kollaborationen in einem werteorientierten Rahmen stattfinden. „Für mich war es ein über Jahrzehnte gereiftes Ziel, wieder zurück in die Welt des Sports und der Mode zu gehen. Heute steht DSSLR als junge Marke mit traditionellen, familiären Wurzeln auf den Säulen Sport, Design, Funktion und Nachhaltigkeit.“

Weitere Informationen: www.dsslr.de

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.