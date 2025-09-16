Dienstag, September 16, 2025
SproutWorld bringt pflanzbare „Pizza“-Bleistifte auf den Markt

SproutWorld Pizza Pencil Pack – nachhaltiges Unternehmen

Fünf Sorten – von Basilikum bis Chili – verwandeln sich nach dem Schreiben in frische Pizzazutaten.

Nachhaltigkeit mit Geschmack: SproutWorld bringt pflanzbare „Pizza“-Bleistifte auf den Markt

Jetzt wird Nachhaltigkeit noch leckerer: SproutWorld, das dänische B-Corp-zertifizierte Unternehmen und Erfinder des weltweit ersten pflanzbaren Bleistifts, präsentiert das neue „Pizza Pencil Pack“.

Das Prinzip ist einfach – und macht süchtig: Stift aufbrauchen, in die Erde stecken, gießen, warten … und plötzlich sprießen Basilikum, Oregano, Rucola, Chili oder süße Kirschtomaten. Perfekt für Balkon, Küche oder Garten – und garantiert ein Hingucker auf jeder Pizza.

Im „Pizza Pencil Pack“ enthaltene Sorten:

  • Basilikum – der unverzichtbare Pizza-Klassiker
  • Oregano – sorgt für authentisches italienisches Aroma
  • Rucola – frisch und pfeffrig
  • Chili – für eine würzige Schärfe
  • Kirschtomate – süß und aromatisch

Das Set ist ein originelles Geschenk für Pizza-Fans, Hobbyköch:innen, Balkon- und Stadtgärtner:innen, kreative Foodies, nachhaltigkeitsbewusste Unternehmen oder einfach als Mitbringsel zum nächsten Abendessen.

Produktinformationen:

  • B-Corp-zertifiziert
  • Patentierte, pflanzbare Bleistifte
  • Produktion in der EU
  • Preis: 9,95 € (ab September 2025 auf Amazon)
  • Firmenbestellungen: www.sproutworld.com oder sales@sproutworld.com

Mit der „Pizza“-Edition verbindet SproutWorld Nachhaltigkeit mit Genuss – und zeigt, dass selbst Alltagsgegenstände wie Bleistifte ein zweites, leckeres Leben haben können.

Über SproutWorld: 

SproutWorld wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen hat 35 Mitarbeiter und Standorte in Kopenhagen/Dänemark sowie Boston/USA. Das als B-Corp zertifizierte Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion von grünen und patentierten Alltagsinnovationen wie den pflanzbaren Sprout Stift. Unternehmen können die Sprout-Produkte mit eigenem Branding und individuell gestalteter Verpackung als grünes Give-away in die unterschiedlichsten Kampagnen integrieren. Bis dato konnte SproutWorld mehr als 85 Millionen Stifte in 80 Ländern verkaufen. Zu den Sprout World-Kunden zählen Coca-Cola, IKEA, Porsche, Deutsche Bank, Toyota, Benetton, Marriott, Michelle Obama und Richard Branson. www.sproutworld.com

Quelle Christine Maria Veauthier

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

