Fünf Sorten – von Basilikum bis Chili – verwandeln sich nach dem Schreiben in frische Pizzazutaten.

Nachhaltigkeit mit Geschmack: SproutWorld bringt pflanzbare „Pizza“-Bleistifte auf den Markt

Jetzt wird Nachhaltigkeit noch leckerer: SproutWorld, das dänische B-Corp-zertifizierte Unternehmen und Erfinder des weltweit ersten pflanzbaren Bleistifts, präsentiert das neue „Pizza Pencil Pack“.

Das Prinzip ist einfach – und macht süchtig: Stift aufbrauchen, in die Erde stecken, gießen, warten … und plötzlich sprießen Basilikum, Oregano, Rucola, Chili oder süße Kirschtomaten. Perfekt für Balkon, Küche oder Garten – und garantiert ein Hingucker auf jeder Pizza.

Im „Pizza Pencil Pack“ enthaltene Sorten:

Basilikum – der unverzichtbare Pizza-Klassiker

Oregano – sorgt für authentisches italienisches Aroma

Rucola – frisch und pfeffrig

Chili – für eine würzige Schärfe

Kirschtomate – süß und aromatisch

Das Set ist ein originelles Geschenk für Pizza-Fans, Hobbyköch:innen, Balkon- und Stadtgärtner:innen, kreative Foodies, nachhaltigkeitsbewusste Unternehmen oder einfach als Mitbringsel zum nächsten Abendessen.

Produktinformationen:

B-Corp-zertifiziert

Patentierte, pflanzbare Bleistifte

Produktion in der EU

Preis: 9,95 € (ab September 2025 auf Amazon)

Firmenbestellungen: www.sproutworld.com oder sales@sproutworld.com

Mit der „Pizza“-Edition verbindet SproutWorld Nachhaltigkeit mit Genuss – und zeigt, dass selbst Alltagsgegenstände wie Bleistifte ein zweites, leckeres Leben haben können.

Über SproutWorld:

SproutWorld wurde 2013 gegründet. Das Unternehmen hat 35 Mitarbeiter und Standorte in Kopenhagen/Dänemark sowie Boston/USA. Das als B-Corp zertifizierte Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion von grünen und patentierten Alltagsinnovationen wie den pflanzbaren Sprout Stift. Unternehmen können die Sprout-Produkte mit eigenem Branding und individuell gestalteter Verpackung als grünes Give-away in die unterschiedlichsten Kampagnen integrieren. Bis dato konnte SproutWorld mehr als 85 Millionen Stifte in 80 Ländern verkaufen. Zu den Sprout World-Kunden zählen Coca-Cola, IKEA, Porsche, Deutsche Bank, Toyota, Benetton, Marriott, Michelle Obama und Richard Branson. www.sproutworld.com

