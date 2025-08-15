DFB-Pokal: Leverkusen schlägt Großaspach

Aspach (dts Nachrichtenagentur) – Bayer Leverkusen hat in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SG Sonnenhof Großaspach einen deutlichen 4:0-Erfolg gefeiert. Patrik Schick brachte die Werkself bereits in der 32. Minute per Kopfball in Führung. Nach der Pause legte Arthur in der 74. Minute nach, ehe Christian Kofane in der 84. Minute das dritte Tor erzielte. Den Schlusspunkt setzte Alex Grimaldo in der 87. Minute mit einem Schuss in die rechte Ecke.

Die Partie war von mehreren Unterbrechungen und Platzverweisen auf Seiten der Gastgeber geprägt: Volkan Celiktas (66.) und Mert Tasdelen (82.) sahen jeweils die Rote Karte, wodurch Großaspach in Unterzahl agieren musste. Trotz der Überzahl konnte Leverkusen seine Offensivaktionen konsequent nutzen und das Ergebnis deutlich ausbauen.

Mit diesem Sieg zieht Bayer Leverkusen souverän in die nächste Runde ein, während Großaspach frühzeitig die Segel streichen musste.



