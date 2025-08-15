Freitag, August 15, 2025
Union Berlin und Magdeburg in 1. Runde des DFB-Pokals siegreich

Saarbrücken/Gütersloh (dts Nachrichtenagentur) – Union Berlin und der 1. FC Magdeburg haben am Freitag ihre Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals jeweils souverän gewonnen.

Union Berlin hat bei FC Gütersloh einen 5:0-Erfolg gefeiert. Robert Skov brachte die Gäste bereits in der 19. Minute per Freistoß in Führung. In der 35. Minute erhöhte Leopold Querfeld nach einer Ecke auf 2:0, kurz darauf traf Danilho Doekhi zum 3:0 (43.). Andrej Ilic sorgte in der 78. Minute für das 4:0, ehe Woo-Yeong Jeong in der Nachspielzeit den Endstand zum 5:0 markierte (90.+4).

Der 1. FC Saarbrücken ist währenddessen am 1. FC Magdeburg gescheitert. Die Drittligisten hielten vor heimischer Kulisse zunächst gut mit, mussten aber noch vor der Pause zwei Gegentore durch Kaars (43.) und Ghrieb (45.+2) hinnehmen. Auch nach dem Seitenwechsel erhöhte Ghrieb auf 3:0 (59.), bevor Tim Civeja für Saarbrücken nur noch verkürzen konnte (67.). Letztlich siegte Magdeburg mit 3:1 und zieht in die zweite Runde ein.


Foto: Danilho Doekhi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

