PM-International sendet ein starkes Signal an die Direktvertriebsbranche

Historische Einkommenssteigerung für Vertriebspartner,Rekordergebnisse und globale Expansion

Stabilität und Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld

Die globale Direktvertriebsbranche befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Die vergangenen Jahre waren geprägt von Herausforderungen wie wirtschaftlichem Druck und zunehmender Unsicherheit. In diesem sich wandelnden Umfeld steht PM-International weiterhin für Stabilität, Wachstum und eine starke Ausrichtung auf seine Vertriebspartner. In seiner Neujahrsansprache verkündete Gründer & CEO Rolf Sorg persönlich zentrale Meilensteine, die die außergewöhnliche Dynamik und die langfristige Vision des Unternehmens untermauern.

Rekordumsatz und starkes internationales Wachstum

Im Jahr 2025 erreichte PM-International eine historische Größenordnung. Die Premium-Produkte der Marke FitLine wurden an Kunden in über 100 Ländern weltweit ausgeliefert. Gleichzeitig bestätigte Rolf Sorg einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens: Die PM-International Gruppe erreichte ihr ambitioniertes Jahresziel von 4 Milliarden US-Dollar im Außenumsatz. Während die finalen Zahlen noch erstellt und geprüft werden, liegen die Außenumsätze bereits klar über der Marke von 4 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut Rolf Sorg ist dieses Ergebnis vor allem dem außergewöhnlichen Engagement und Einsatz der globalen Vertriebspartnergemeinschaft von PM-International zu verdanken.

Wertschätzung und Loyalität im Mittelpunkt

„Die Dynamik von PM-International ist unvergleichlich“, sagte Rolf Sorg. „Gemeinsam verbessern wir die Lebensqualität von Millionen von Menschen weltweit. Anlässlich unseres 33-jährigen Jubiläums möchte ich etwas zurückgeben und die langjährige Loyalität unserer Teampartner würdigen.“

Weltweite Einkommenssteigerung für Vertriebspartner

Mit sofortiger Wirkung erhöht das Unternehmen weltweit die Einkommensmöglichkeiten. Der Einarbeitungsbonus wird um 20 Prozent von 50 EUR/USD auf 60 EUR/USD angehoben. Zudem steigt der durchschnittliche Punktwert aller Produkte um 3,3 Prozent, was zu einer direkten Einkommenssteigerung für alle Vertriebspartner führt. Beide Maßnahmen sind bereits in Kraft.

Langfristiges Bekenntnis zur fairen Vergütung

Es ist nicht das erste Mal, dass PM-International die Einkommen seiner Vertriebspartner erhöht. „Über die Jahre hinweg haben wir immer wieder Maßnahmen ergriffen, um unsere Vertriebspartner zusätzlich zu belohnen, und wir werden dies auch weiterhin tun. Ich glaube, wir könnten das erste Direktvertriebsunternehmen in der Geschichte sein, das das Einkommen aller Teampartner weltweit erhöht hat“, so Rolf Sorg.

Internationale Expansion und neue Märkte

PM-International bleibt zudem klar auf globale Expansion ausgerichtet. Im Jahr 2026 eröffnen neue Niederlassungen in Kasachstan, Tschechien und Indien. Weitere Markteintritte sind in Vietnam und Irland geplant. Mit diesen Erweiterungen wird PM-International weltweit über 50 Niederlassungen betreiben und damit seine internationale Infrastruktur sowie die lokale Erreichbarkeit weiter stärken.

Innovation und Einsatz von künstlicher Intelligenz

Innovation spielt weiterhin eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 plant PM-International einen vollständigen KI-Rollout, einschließlich der Einführung KI-gestützter Tools zur Unterstützung der Vertriebspartner beim Auf- und Ausbau ihres Business.

Zukunftsprojekt PM Bank

Ein weiteres Pilotprojekt ist die geplante PM Bank – eine elektronische Finanzinstitution, die dazu beitragen soll, Kosten deutlich zu senken und finanzielle Prozesse für Vertriebspartner zu vereinfachen. „Wir arbeiten daran, dies bis Ende dieses Jahres zu etablieren und die erforderlichen Lizenzen so schnell wie möglich zu erhalten“, erklärte Rolf Sorg.

Ein klares Signal für Zuversicht und Beständigkeit

In einem herausfordernden Marktumfeld sendet PM-International damit ein klares Signal für Zuversicht, Beständigkeit und langfristiges Engagement durch kontinuierliche Investitionen in Menschen, Innovation und faire Vergütung.

Bild Gründer und CEO von PM-International Rolf Sorg

Quelle Bild und Text PM-International AG