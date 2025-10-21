Microsoft investiert in etalytics – 16 Millionen für die Zukunft der Energieoptimierung

etalytics erweitert Series-A-Finanzierung auf 16 Millionen Euro – Microsofts M12 investiert in globale Skalierung der KI-Energieoptimierung

Finanzierung unterstützt internationalen Rollout der KI-basierten Energieplattform

Das Darmstädter Deep-Tech-Unternehmen etalytics, Spezialist für KI-gestützte Energieintelligenz, hat eine Erweiterung seiner Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen Euro bekannt gegeben. Damit steigt das Gesamtvolumen der Series A auf 16 Millionen Euro.

Angeführt wird die Runde von M12, dem Venture-Fonds von Microsoft. Die bestehenden Investoren – Alstin Capital (Carsten Maschmeyer), ebm-papst und BMH – unterstützen das Unternehmen weiterhin und begleiten die strategische Expansion.

Das frische Kapital ermöglicht den Markteintritt in Nordamerika, den Ausbau internationaler Projekte in Europa und Asien sowie die Weiterentwicklung der KI-Plattform etaONE®. Die Lösung von etalytics optimiert in Echtzeit den Energieeinsatz in Rechenzentren, Chemie- und Pharmaanlagen, der Automobilproduktion und anderen energieintensiven Industrien – überall dort, wo steigende Komplexität und strengere Effizienzvorgaben traditionelle Energiemanagementsysteme längst überfordern.

Energieintelligenz in industriellem Maßstab

etalytics ist eine Ausgründung der Technischen Universität Darmstadt und setzt auf einen konsequent softwaregetriebenen Ansatz für industrielle Energieoptimierung.

Die Plattform etaONE® nutzt Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und prädiktive Analysen, um Energieverbräuche und Emissionen zu reduzieren – bei gleichzeitiger Sicherstellung von Anlagenzuverlässigkeit und regulatorischer Compliance.

Kunden aus unterschiedlichen Branchen – darunter Volkswagen, Equinix, NTT, Digital Realty und Merck – konnten bereits Energieeinsparungen von bis zu 50 Prozent bei Kühl-, Heiz- und Lüftungssystemen erzielen. Das führt zu deutlich geringeren Emissionen und spürbaren Kosteneinsparungen im laufenden Betrieb.

Wachstum und Internationalisierung

Die neuen Mittel werden eingesetzt, um:

• die Nordamerika-Aktivitäten mit einem eigenen Team im Bay Area-Standort (Kalifornien) aufzubauen,

• neue Installationen in den USA, Europa und Singapur umzusetzen,

• das Team innerhalb der nächsten zwei Jahre auf über 120 Mitarbeitende zu erweitern,

• und die KI-Funktionalitäten für Energiesysteme in Rechenzentren, Pharma-, Automobil- und Fertigungsindustrien weiterzuentwickeln.

Diese Expansion schafft eine dedizierte US-Präsenz und unterstützt die Mission von etalytics, weltweit skalierbare, softwarebasierte Lösungen zur Energieoptimierung bereitzustellen.

Strategisches Investment von Microsoft M12 markiert nächste Wachstumsphase

„Wir freuen uns, M12 als strategischen Partner an Bord zu haben“, sagt Dr. Niklas Panten, CEO und Mitgründer von etalytics. „Das Investment ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, industrielle Energiesysteme intelligenter, resilienter und nachhaltiger zu machen. Durch Microsofts globale Reichweite und Technologie-Ökosystem beschleunigen wir die digitale Transformation energieintensiver Branchen weltweit. Gemeinsam wollen wir neu definieren, wie Rechenzentren, Produktions- und Prozessindustrien Energie managen – effizient, transparent und mit vertrauenswürdiger KI.“

„etalytics verändert, wie einige der energieintensivsten Industrien der Welt arbeiten“, erklärt Michael Stewart, Managing Partner bei M12, Microsofts Venture Fund. „Die KI-basierte Plattform adressiert eine der zentralen globalen Herausforderungen: industrielle Energieverbräuche im großen Maßstab zu optimieren und gleichzeitig messbare Nachhaltigkeitseffekte zu erzielen. Wir freuen uns darauf, etalytics bei der internationalen Expansion zu unterstützen und die nächste Generation von Energieintelligenz in Rechenzentren und Fertigungsbetrieben voranzubringen. Dieses Engagement spiegelt unseren Glauben an das Potenzial von KI und Infrastrukturtechnologien wider, reale, komplexe Probleme zu lösen.“

Die Erweiterung folgt auf den erfolgreichen Abschluss der ursprünglichen Series-A-Finanzierung im Jahr 2024, die von Alstin Capital (Carsten Maschmeyer) angeführt und von ebm-papst sowie BMH begleitet wurde. Die bestehenden Partner bringen langfristige Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen Industrietechnologie, Automatisierung und Cleantech ein.

Bild: Etalytics von links nach rechts Thomas Weber Bjoern Koenig Nikla s Panten (C) 2025 etalytics

Quelle Maschmeyer Group