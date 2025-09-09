FlaveAir – Die Genuss-Revolution aus „Die Höhle der Löwen“

Wie ein persönlicher Schicksalsschlag zur Startup-Innovation wurde

Genuss neu gedacht – ohne Tabak, Nikotin und Kalorien

FlaveAir ist kein Tabakprodukt, keine Vape und kein Snack – sondern das erste modulare Aromaluft-System. Es kommt vollkommen ohne Tabak, Nikotin, Dampf, Zucker oder Kalorien aus und setzt stattdessen auf natürliche Aromen, stilvolles Design und Alltagstauglichkeit. Damit wird eine neue Form des bewussten Genusses geschaffen, die frei von Rauch und Suchtstoffen ist.

Die Vision hinter FlaveAir

Die Gründer Nils Stögbauer und Randy (Randolph) Skrok wollen Menschen in Momenten von Stress, Heißhunger oder Gewohnheit eine gesunde Alternative bieten. Ganz gleich ob auf Reisen, im Büro, im Club oder im Alltag – FlaveAir ist überall erlaubt, weil es nichts anderes ist als aromatisierte Atemluft. Der Effekt: ein intensives Geschmackserlebnis im Mundraum, verbunden mit dem Hand-zu-Mund-Ritual, das viele vom Rauchen oder Snacken kennen – aber völlig ohne Reue.

Das modulare System

Das Herzstück von FlaveAir ist ein dreiteiliges, individuell kombinierbares System:

BASE: der langlebige, wiederverwendbare Stick in verschiedenen Farben

der langlebige, wiederverwendbare Stick in verschiedenen Farben TOP: das austauschbare Mundstück, hygienisch und individuell kombinierbar

das austauschbare Mundstück, hygienisch und individuell kombinierbar Aroma-CAP: die Aromakammer mit natürlichen Geschmacksrichtungen

Die Anwendung ist simpel: Teile zusammenstecken, Luft anziehen und sofort entfaltet sich der Geschmack im Mundraum – ganz ohne tiefes Inhalieren, Akku oder Batterie. Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit stehen dabei im Vordergrund.

100 % natürliche Aromen

Alle Aromen sind vegan, halal, frei von BPA, Allergiker-freundlich und zertifiziert nach IFS-Standard (Food Grade). Das Sortiment umfasst bis zu 40 Sorten – von Fresh Mint, Tropic Exotic und Latte Macchiato bis hin zu ausgefallenen Varianten wie Bubble Gum, Cookie Dough oder Virgin Mojito.

Persönlicher Antrieb und Gründungsgeschichte

Die Idee zu FlaveAir entstand aus einem sehr persönlichen Schicksal: 2018 verlor Nils Stögbauer seine Mutter an Speiseröhren- und Lungenkrebs – Krankheiten, die durch jahrzehntelanges Rauchen mitverursacht wurden. Für ihn stand fest, dass es bessere Alternativen geben muss. Gemeinsam mit Randy entwickelte er ein Produkt, das nicht belehrt, sondern begeistert – durch Geschmack, Design und Alltagstauglichkeit.

2024 gründeten die beiden FlaveAir, 2025 stellten sie ihre Idee in der 18. Staffel der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ vor. Dort überzeugten sie Investor Ralf Dümmel, der sofort das Potenzial erkannte.

Investor Ralf Dümmel über FlaveAir

„FlaveAir ist für mich mehr als nur ein Produkt – es ist ein smarter, stylischer Begleiter für eine Generation, die bewusst lebt und trotzdem genießen will. Es ersetzt nicht einfach Zigaretten oder Vapes, es denkt Genuss ganz neu. Nachhaltig, geschmackvoll, unkompliziert. Ich bin überzeugt: FlaveAir hat das Zeug zum Gamechanger – für bewussten Konsum und moderne Alltagsroutinen.“

Varianten und Preise

FlaveAir ist ab sofort online unter flave-air.com erhältlich – in verschiedenen Sets ab 19,99 €.

BASE: erhältlich in Fresh Mint, Shiny Red, Lime Green, Pure White, Deep Black, Hot Orange, Sky Blue, Olive Green, Sweet Pink, Cool Violet

erhältlich in Fresh Mint, Shiny Red, Lime Green, Pure White, Deep Black, Hot Orange, Sky Blue, Olive Green, Sweet Pink, Cool Violet TOP: in denselben Farbkombinationen wie die BASE

in denselben Farbkombinationen wie die BASE CAP: bis zu 40 Geschmacksrichtungen, darunter Asian Mint, Banana Double-Choc, Buttermilk Lemon, Ice Tea Peach, Mango Passion, Real Bubblegum, Sweet Popcorn, Tropic Exotic, Vanilla Choc und Zuckerwatte

Fazit

FlaveAir steht für eine neue Generation von Genuss – stylisch, nachhaltig und frei von Suchtstoffen. Was mit einem persönlichen Schicksal begann, hat sich zu einem Lifestyle-Produkt entwickelt, das den Zeitgeist trifft: bewusster Konsum ohne Verzicht, dafür mit Geschmack, Vielfalt und Stil.

Bild FlaveAir Setbilb 10 Randolph Dieter Skrok (l.) Ralf Kümmel (m.) Nils Stögbauer (r.) Credit RTL BERND-MICHAEL MAURER

Quelle DS Unternehmensgruppe/ FlaveAir GmbH