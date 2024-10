Frauen-Bundestrainer verzichtet auf konkrete EM-Zielsetzung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der neue Bundestrainer der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, Christian Wück, verzichtet auf eine konkrete Zielsetzung für die EM 2025 in der Schweiz.

„Ich habe mir die Hauptaufgabe gegeben, die Entwicklung so voranzutreiben, dass die Mannschaft in der Lage ist, bei der EM so weit wie möglich zu kommen“, sagte er dem „Kicker“. Er sei auch schon oft gefragt worden, warum er nicht sage: „Ich will Europameister werden.“ Er wolle das aber nicht einfach nur sagen, „sondern möchte die Mannschaft vielmehr davon überzeugen, dass sie in der Lage ist, das zu schaffen“.

Wück ist seit August Bundestrainer der Frauen. Zuvor war er für die U-17-Nationalmannschaft der Männer verantwortlich. Bei den Frauen übernahm er die Nachfolge von Horst Hrubesch.



Foto: DFB-Zentrale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts