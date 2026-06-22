Herbstliche Pflegerituale für Haut und Haar. Entdecke fünf natürliche Highlights für die farbenfrohe Jahreszeit.

Dresden, 22. Juni 2026. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten steigen die Ansprüche an eine wirksame Pflege: Wind und trockene Luft hinterlassen spürbare Spuren auf der Haut. Jetzt sind Formulierungen gefragt, die gezielt nähren und schützen. Die Naturkosmetik von NICAMA vereint hochwertige, natürliche Inhaltsstoffe mit wohltuender Wirkung, ideal für die Herbstmonate. Fünf ausgewählte Produkte laden dazu ein, die tägliche Pflegeroutine in ein bewusstes Wohlfühlritual zu verwandeln.

NICAMA stellt fünf Naturkosmetik-Herbstprodukte vor

Ceramide Bio Sheacreme Mandel-Vanille

Reichhaltige Pflege mit Trend-Active: Diese wasserfreie Sheacreme vereint nährende Bio Sheabutter mit Mandel- und Aprikosenkernöl zu einer intensiven Rundumpflege für Gesicht und Körper. Ein besonderes Highlight sind die enthaltenen Ceramide: ein aktueller Trendwirkstoff in der Hautpflege, der die Hautbarriere stärkt und hilft, Feuchtigkeit langanhaltend zu bewahren. Die zartschmelzende Textur zieht schnell ein und hinterlässt ein geschmeidiges, geschütztes Hautgefühl. Der warme Duft von Vanille, kombiniert mit einer feinen Orangennote, macht jede Anwendung zu einem wohltuenden Pflegeritual.

50 ml für 14,99 €

Bio Sheacreme Aloe Vera-Gurke

Frische, reichhaltige Pflege für jeden Tag: Diese wasserfreie Sheacreme pflegt Körper und Gesicht intensiv mit Bio Sheabutter und Mandelöl und sorgt für ein angenehm leichtes, seidiges Hautgefühl. Die zartschmelzende Textur lässt sich mühelos verteilen und zieht schnell ein. Der klare, belebende Duft von Aloe Vera und Gurke schenkt der Haut ein Gefühl von Frische und Reinheit – ideal für die tägliche Pflegeroutine oder als kleine Auszeit zwischendurch.

50 ml für 9,99 €

Gesichtsseife Lavendel-Rosmarin

Diese Naturkosmetik-Gesichtsseife reinigt die Haut sanft und gründlich, ganz ohne synthetische Zusätze. Im Zentrum der Rezeptur steht Wildrosenöl, das reich an Antioxidantien und wertvollen Fettsäuren die Hautregeneration unterstützt und für ein strahlendes, gesundes Hautbild sorgt. Beruhigender Lavendel, klärender Rosmarin und natürliche Heilerde entfernen Unreinheiten schonend, ohne die Haut auszutrocknen.

100 g für 8,95 €

Festes Shampoo Lavendel

Dieses feste Shampoo vereint sanfte Haarpflege mit wohltuender Entspannung für Kopfhaut und Sinne. Die milde Rezeptur sorgt für eine gründliche Reinigung und reichlich Schaum auf rein natürlichen Inhaltsstoffen, ganz ohne Silikone, Parabene oder Mikroplastik. Im Mittelpunkt steht ätherisches Lavendelöl, das besonders beruhigend wirkt und gereizter Kopfhaut ein angenehm gepflegtes Gefühl schenkt. Dank wertvollem Bio-Kokosöl und pflanzlichen Pflegestoffen werden Haare und Kopfhaut geschmeidig gepflegt, während der zarte Duft bei jeder Wäsche für kleine Wohlfühlmomente sorgt.

60 g für 8,95 €

Haaröl Zitrone

Pflege wie vom Profi: Gemeinsam mit Friseurmeisterin Alina Fröde entwickelt, vereint dieses Haaröl Brokkolisamenöl, Haferöl und Squalan zu einer natürlichen Intensivpflege für kräftiges, glänzendes Haar. Der frische Zitronenduft belebt und macht das Öl zum täglichen Highlight im Bad.

50 ml für 19,95 €

Naturkosmetik für die Herbstpflege

Alle Produkte sind ebenfalls auf www.nicama.de erhältlich. Zudem sind die Produkte von NICAMA in über 600 Einzelhandelsfilialen (z. B. Denns Biomarkt, REWE, Bio Company etc.) zu finden. Wir senden druckfähiges Bildmaterial sehr gerne auf Anfrage zu. Schreiben Sie uns einfach eine kurze Mail.

Bild Mood Sheacremes Alle Flatlay Bildcredits: Apinima GmbH

Quelle Apinima GmbH