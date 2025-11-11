Geschützt und natürlich gepflegt durch den Winter von Kopf bis Fuß

Winterpflege für gesunde und strahlende Haut

Ein wichtiges Thema gerade im Winter. Wenn eisige Temperaturen draußen und trockene Heizungsluft drinnen zur Belastungsprobe für unsere Haut werden, zeigt sich, wie wichtig die richtige Pflege ist. Kälte, Wind und Temperaturwechsel entziehen der Haut Feuchtigkeit, sie fühlt sich trocken, rau und gespannt an. Doch mit der passenden Routine lässt sich das leicht verhindern: RINGANA setzt bekanntlich auf frische, natürliche und wissenschaftlich geprüfte Wirkstoffe, die die Haut intensiv nähren, ihre Schutzbarriere stärken und ihr neuen Glow verleihen – vegan, nachhaltig und ganz ohne Kompromisse.

Damit die Haut auch in der kalten Jahreszeit strahlt, hat RINGANA Antworten auf die wichtigsten Fragen und einige Tipps, die sie zuverlässig durch den Winter bringen – für ein gepflegtes, gesundes Hautgefühl von Kopf bis Fuß.

Warum verändert sich meine Haut im Winter

Bei Kälte produziert die Haut weniger Hautfett. Ohne diesen schützenden Lipidmantel verdunstet die Feuchtigkeit schneller von der Hautoberfläche. Heizungsluft verstärkt diesen Prozess. Die Haut wird trockener und beginnt häufig zu spannen. Beste Gegenstrategie sind reichhaltige Cremes auf einer Wasser-in-Öl-Basis, so wie die FRESH cream rich. Mit 9 wertvollen Pflanzenölen, Ceramiden und reichhaltigen Buttern ist sie die perfekte Basiscreme für die Skincare Routine in der kalten Jahreszeit.

Für zusätzliche Regeneration bei sehr trockener Haut und weiteren Hautsorgen empfiehlt sich FRESH skin perfection. Der Hautperfektionierer kann punktuell auf besonders trockene Partien aufgetragen werden – vom Augen- und Lippenbereich bis zu Hals und Dekolleté oder nach Bedarf auch im gesamten Gesichtsbereich.

Manchmal ist der Auslöser für ein Spannungsgefühl aber nur die fehlende Feuchtigkeit. Hier schafft das FRESH hydro serum dank seines Extra-Plus an Feuchtigkeit wohltuende Abhilfe. Zusätzlich kann die Schönheit mit RINGANAbty und CAPS beauty & hair von innen heraus unterstützt werden – beide liefern wertvolle Nähr- und Inhaltsstoffe für gesunde Haut und Haare.

FRESH skin perfection, 50 ml, €89,50

FRESH hydro serum, 50 ml, €58,30

RINGANAbty, 360 ml in 12 Portionen, €67,80

CAPS beauty & hair, 90 Kapseln, €58,30

Pflege für sonnenverwöhnte Haut

Wenn die Haut vom Sommer noch Spuren der Sonne trägt, hilft eine intensive Nachtpflege. Das FRESH overnight face treatment sorgt dafür, dass die Haut wieder ebenmäßig wird. Dank hochkonzentrierter Vitamin-Derivate werden durch Sonneneinstrahlung entstandene Trockenheitsfältchen sichtbar geglättet.

FRESH overnight face treatment, 50 ml, €79,50

Hilfe bei trockener Körperhaut

Schon unter der Dusche und beim Eincremen setzt RINGANA auf besonders milde, rückfettende Produkte. Der FRESH body wash reinigt mit milden Zuckertensiden und unterstützt das natürliche Hautmikrobiom.

Wer unter sehr trockener Körperhaut oder einzelnen rauen Stellen leidet, pflegt sie mit der FRESH body milk rich. Die nach Gesichtspflegestandards konzipierte, reichhaltige Formel ist speziell auf die Bedürfnisse trockener bis sehr trockener Haut abgestimmt. CICA (Centella asiatica) und Ectoin beruhigen empfindliche Haut, während Ceramide die Hautbarriere stärken und Feuchtigkeitsverlust vorbeugen.

FRESH body wash, 200 ml, €20,20

FRESH body milk rich, 200 ml, €37,90

Was tun bei spröden Händen und Füßen

Kälte, Wind und Nässe setzen den Händen im Winter besonders zu. Häufiges Händewaschen entzieht zusätzlich Fett und Feuchtigkeit. Wenn sich die Hände nach dem Eincremen noch trockener anfühlen, ist es ratsam, auf eine duftfreie Pflege umzusteigen – etwa den FRESH hand balm.

Auch die Füße verdienen Aufmerksamkeit. Der FRESH foot balm sorgt für samtig weiche Haut, beugt rauen Fersen und Fußgeruch mit natürlichen Wirkstoffen effektiv vor.

FRESH hand balm, 50 ml, €24,50

FRESH foot balm, 50 ml, €25,30

Lippenpflege für den Winter

Kälte, Wind und trockene Heizungsluft entziehen den Lippen schnell Feuchtigkeit. Deshalb braucht es eine Pflege, die intensiv durchfeuchtet, die Lippenbarriere stärkt und für Geschmeidigkeit sorgt.

Don’ts: Lippen lecken, Krusten abziehen, parfümierte Produkte oder aggressive Peelings verwenden.

Do’s: Lippen mit Schal schützen, Raumluft befeuchten und regelmäßig mit dem FRESH lip balm classic pflegen.

Der Balsam schmilzt butterweich, lässt sich angenehm auftragen und eignet sich perfekt für unterwegs. Peptide und Hyaluronsäure sorgen für glattere, optisch vollere Lippen, während ein Ceramid-Komplex, Squalan und Cupuaçu-Butter für intensive Pflege und Schutz sorgen.

Anwendung: Mehrmals täglich bei Bedarf auftragen, auch als glättende Basis unter Lippenstift geeignet.

FRESH lip balm classic, 15 ml, €14,20

