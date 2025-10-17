Ultragepflegten Körper und verführerische Lippen

RINGANA erweitert seine beliebte Frischekosmetik-Linie um fünf neue Beauty-Essentials

Weil jede Haut einzigartig ist, ergänzen zwei neue Body Milks das Sortiment – optimal abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse. Ein besonderes Highlight sind zudem die drei neuen Lip Balms, die in einer modernen, anwenderfreundlichen Tube mit praktischem Applikator begeistern. Dank hochwirksamer Face-Care-Technologie, natürlichen Inhaltsstoffen und innovativer Pflegeformeln schenken sie den Lippen intensive Pflege, strahlende Geschmeidigkeit und unwiderstehliche Ausstrahlung.

FRESH body milk light – Ultraleichte Pflege, die mit deinem Tempo mithält

Für alle, die High-Performance-Skincare lieben, aber keine Zeit für schwere Bodylotions haben: Die ultraleichte FRESH body milk light zieht blitzschnell ein, versorgt die Haut tiefenwirksam mit Feuchtigkeit und stärkt die Hautbarriere. Mit 3 % Saccharide-Isomerate-Komplex, fünf Hyaluronsäure-Arten, Silberohr-Pilz, Exosomen sowie Macadamianussöl, Sheabutter und Haferöl regeneriert sie die Haut, ohne Rückstände zu hinterlassen. Ideal für warme Tage, sensible Haut oder nach der Dusche, wenn die Haut schnell gepflegt sein möchte.

200ml, €36,80

FRESH body milk rich – Maximale Pflege für trockene und beanspruchte Haut

Für besonders trockene oder empfindliche Haut gibt es die FRESH body milk rich. Reichhaltige Pflanzenöle, Centella asiatica (Cica), verkapselte Ceramide, Sodium PCA und Ectoin spenden intensive Feuchtigkeit, unterstützen die Regeneration und stärken die Hautbarriere. Die cremige Textur macht die Haut samtweich, beruhigt Spannungsgefühle und sorgt für langanhaltende Pflege, die sichtbar wirkt.

200ml, €37,90

FRESH lip balm classic – Zeitlose Pflege für geschmeidige Lippen

Der FRESH lip balm classic bietet intensive Feuchtigkeit, repariert kleine Risse und glättet feine Linien. Hyaluronsäure, Peptide, Squalan, Ceramide, Cupuaçu-Butter und Resveratrol pflegen die Lippen tiefenwirksam, stärken die Barriere und schützen vor Umwelteinflüssen. Ein Klassiker für Lippen, die jederzeit gepflegt, gesund und geschmeidig wirken.

10ml, €14,20

FRESH lip balm plump – Volumen und Pflege in einem

Für sichtbar vollere, glatte Lippen sorgt der FRESH lip balm plump. Die aufpolsternde Formel regt die Mikrozirkulation an, unterstützt die Kollagen- und Hyaluronsäureproduktion und schenkt den Lippen sofortiges Volumen. 6 Peptide, Plumping-Komplex und pflegende Pflanzenbuttern aus Mango, Shea und Cupuaçu versorgen die Lippen intensiv mit Feuchtigkeit, glätten feine Linien und hinterlassen ein geschmeidiges, pralles Ergebnis. Ein Lippenpflege-Geheimnis, das sofort begeistert und langfristig überzeugt.

FRESH tinted balm lip & cheek rosewood – Farbe trifft Pflege

Das 2-in-1-Multitalent FRESH tinted balm lip & cheek rosewood verleiht Lippen und Wangen einen natürlichen Glow und intensive Feuchtigkeit. Ceramid-Komplex, Jojoba-, Baobab- und Kaktusfeigenöl, Astaxanthin und Bisabolol pflegen die Haut, schützen vor freien Radikalen und sorgen für einen frischen, jugendlichen Look – perfekt für unterwegs oder für den Alltag, wenn es schnell gehen muss.

10ml, €14,90

Bedürfnisorientiert und fancy zugleich

Die neuen Pflegeprodukte von RINGANA passen sich perfekt den Bedürfnissen der Anwender:innen an und vereinen das gute Gefühl mit dem sichtbaren Beweis, perfekt für seine Haut zu sorgen.

Bild RINGANA – Fünf neue Beauty-Essentials optimal abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse @RINGANA

Quelle marco.agency