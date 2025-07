Ich packe meinen Koﬀer und nehme mit: die 5 RINGANA Reise-Favoriten

Der Sommer steht vor der Tür

Mit ihm kommt die Vorfreude auf Sonne, Strand und Erholung. Doch bevor es losgeht, stellt sich die Frage: Was darf im Urlaubskoffer nicht fehlen?

RINGANA präsentiert 5 ultimative Reise-Essentials, die Haut und Sinne verwöhnen – frisch, natürlich und nachhaltig.

1. FRESH breeze – Der Frischekick für zwischendurch (LIMITED EDITION)

Ob am Strand, in der Stadt oder nach dem Sport: das FRESH breeze Erfrischungsspray ist der ideale Begleiter für heiße Tage. Mit Aloe Vera, Hyaluronsäure und kühlendem Menthyl Lactat sorgt es für sofortige Abkühlung und spendet der Haut intensive Feuchtigkeit. Das Spray ist für Gesicht, Körper und Haare geeignet – und passt in jede Handtasche.

2. FRESH tooth oil – Natürliches Zahnöl für die Reise

Ob beim Campen, auf langen Flugreisen oder unterwegs: FRESH tooth oil sorgt für eine natürliche Mundpflege und frischen Atem, selbst wenn einmal keine Zahnbürste griffbereit ist. Hochwertige Pflanzenöle und ätherische Öle reinigen die Mundhöhle sanft, pflegen Zahnfleisch und Mundschleimhaut und unterstützen die Mundflora – perfekt für jedes Sommerabenteuer.

3. FRESH sunscreen face SPF 30 – Schutz für das Gesicht

Die empfindliche Gesichtshaut benötigt besonderen Schutz vor UV-Strahlen. Der FRESH sunscreen face SPF 30 darf deshalb natürlich nicht fehlen. Er bietet dank mineralischem Zinkoxid zuverlässigen Sonnenschutz und beugt lichtbedingter Hautalterung vor. Die leichte Textur zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Für den Körper bietet RINGANA zusätzlich den FRESH sunscreen SPF 25 an.

4. FRESH deodorant – Zuverlässiger Frischeschutz

Gerade bei hohen Temperaturen und im aktiven Urlaub unverzichtbar: das FRESH deodorant schützt zuverlässig vor Körpergeruch und pflegt die Haut. Ohne Aluminiumsalze und synthetische Duftstoffe bietet es natürlichen Schutz – ideal für empfindliche Haut und perfekt für das Handgepäck oder die Strandtasche.

5. FRESH skin care set light – Die Hautpflege-Basics in Reisegröße

Perfekt für jedes Reisegepäck: das FRESH skin care set light enthält die wichtigsten RINGANA Gesichts-Pflegeprodukte im praktischen Mini-Format. Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Serum und Feuchtigkeitspflege sorgen für einen frischen, gepflegten Teint – ganz egal, ob im Flugzeug, am Strand oder beim Städtetrip. Ideal für alle, die unterwegs nicht auf ihre gewohnte Pflegequalität verzichten möchten.

ABOUT RINGANA

RINGANA ist ein 1996 gegründetes, österreichisches Pionierunternehmen der Naturkosmetik– und Nahrungsergänzungsmittelbranche. Mittlerweile beschäftigt RINGANA über 600 Mitarbeiter und erreichte 2024 einen Nettoumsatz von rund 228 Millionen Euro.

Die Grundbausteine des Erfolgs sind: Frische, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Die Produkte sind vegan und frei von synthetischen Konservierungs- und Zusatzstoffen.

Hergestellt werden sie am neuen Standort in St. Johann in der Haide und von dort an die internationale Kundschaft in 35 europäische Länder sowie nach Mexiko und Kolumbien versendet.

Quelle Bild und Text: RINGANA