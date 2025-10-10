Freitag, Oktober 10, 2025
spot_img
StartNachrichtenFriedensnobelpreis für venezolanische Oppositionelle Machado
Nachrichten

Friedensnobelpreis für venezolanische Oppositionelle Machado

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Oslo (dts Nachrichtenagentur) – Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado. Das teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit.

„Als Anführerin der Demokratiebewegung in Venezuela ist Maria Corina Machado eines der außergewöhnlichsten Beispiele für zivilen Mut in Lateinamerika in jüngster Zeit“, begründete die Akademie ihre Entscheidung. Sie sei eine „wichtige, einigende Figur in einer einst tief gespaltenen politischen Opposition“.

Damit ging der US-Präsident Donald Trump, der sich regelmäßig selbst für den Preis ins Spiel gebracht hatte, leer aus. Das Komitee sagte dazu, dass solche „Kampagnen“ oder „Druck aus den Medien“ in der Geschichte des Friedensnobelpreises nie zum Erfolg geführt hätten.

In den vergangenen Tagen waren die diesjährigen Gewinner in den Bereichen Medizin, Physik, Chemie und Literatur in Stockholm bekannt gegeben worden. Der Medizin-Nobelpreis geht an Mary Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi für ihre Entdeckungen zur peripheren Immuntoleranz, der Preis für Physik an die drei kalifornischen Quantenforscher John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis.

Susumu Kitagawa von der Universität Kyoto, Richard Robson aus Melbourne und Omar M. Yaghi aus Berkeley wurden für die Schaffung molekularer Konstruktionen mit großen Zwischenräumen, durch die Gase und andere Chemikalien strömen können, mit dem Chemie-Nobelpreis geehrt.

Der ungarische Schriftsteller Laszlo Krasznahorkai wird ausgezeichnet „für sein fesselndes und visionäres Werk, das inmitten apokalyptischen Schreckens die Kraft der Kunst bekräftigt“. In der kommenden Woche wird zudem noch der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben.

Der Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung in den berücksichtigten Disziplinen und wird jedes Jahr an Alfred Nobels Todestag, dem 10. Dezember, verliehen. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo übergeben, alle anderen Preise in Stockholm.


Foto: Bekanntgabe des Friedensnobelpreises am 10.10.2025 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Bahn hält Preise zum Fahrplanwechsel erstmals seit 2019 stabil
Nächster Artikel
Dax rutscht am Mittag ins Minus – Vorsicht bei Hype-Aktien wächst
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing