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FutureFoodCo startet in Berlin

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FutureFoodCo Innovation Lebensmittel Entwicklung Das FutureFoodCo Team (v.l.) Katrin Schulze, Lukas Neuß, Leonie Hahn, Valentin Pellio

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Neuer Partner für die Entwicklung innovativer Lebensmittel

Mit Beginn des Jahres ist FutureFoodCo als Innovations und Entwicklungspartner gestartet – gegründet von Lukas Neuß, dem Initiator des einstigen Berliner Innovation Hubs KitchenTown. Das neue Unternehmen bündelt die langjährige Expertise aus dem Ökosystem und positioniert sich als spezialisierter Dienstleister für Innovationsberatung und Produktentwicklung im Lebensmittelbereich.

Neustart als FutureFoodCo mit bewährter Expertise

FutureFoodCo beginnt seine Tätigkeit als Nachfolger von KitchenTown Berlin. Im August 2025 übergab KitchenTown die Flächen seines Food Innovation Hubs an Vly, einen stark wachsenden Anbieter von Milchalternativen. Der US Inkubator KitchenTown hat sich in dem Zuge aus dem deutschen Markt zurückgezogen, weshalb das deutsche Team seine Arbeit nun unter neuem Namen fortsetzt. FutureFoodCo fokussiert sich dabei auf die seit 2020 angebotenen Innovations und Entwicklungsangebote und ist auch weiterhin in der Berliner Mollstraße ansässig.

Erfahrung aus acht Jahren und hunderten Projekten im F&B Ökosystem

Seit 2018 hat das Team um Lukas Neuß hunderte Projekte im Startup und Corporate Umfeld begleitet. Die Bandbreite reicht von der Innovationsberatung zum Beispiel mit Trend Experiences und agilen Sprints, über die Validierung neuer Lösungen mit Hilfe von KI, bis zur Prototypenerstellung oder der industriellen Pilot oder Serienproduktion neuer Produkte. Partner und Auftraggeber des Teams sind unter anderem Vly, Holy, Project Eaden sowie etablierte Hersteller wie Mövenpick oder Valensina.

Diese umfassenden Erfahrungen bilden nun das Fundament von FutureFoodCo. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, in immer schnelleren Trendzyklen marktfähige Produkte zu entwickeln, die den Konsumentenbedürfnissen gerecht werden.

Fokus auf funktionale Lebensmittel

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem stark wachsenden Segment funktionaler Lebensmittel. Ob Molkereiprodukte, Getränke oder Süßwaren – Konsumentinnen und Konsumenten erwarten zunehmend einen zusätzlichen Mehrwert, etwa in den Bereichen Protein, Darmgesundheit oder mentale Performance.

„Wir erleben aktuell einen deutlichen Innovationsschub im F&B Markt. Produkte müssen heute mehr leisten als nur gut zu schmecken – sie sollen einen klaren funktionalen Zusatznutzen bieten, unabhängig von sicher geglaubten Regeln innerhalb einer Kategorie. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, wissenschaftliche Erkenntnisse, Konsumententrends und marktfähige Produktkonzepte miteinander zu verbinden. Genau hier setzen wir mit FutureFoodCo an“, so Katrin Schulze, Head of Innovation bei FutureFoodCo.

Bild Das FutureFoodCo Team (v.l.) Katrin Schulze, Lukas Neuß, Leonie Hahn, Valentin Pellio

Quelle Future Food Partners GmbH

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