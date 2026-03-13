Bayern Kapital beteiligt sich an Neuramancer AI

Eine KI-gestützte Plattform zur Erkennung von Deepfakes: Bayern Kapital beteiligt sich erstmals an der Neuramancer AI Solutions GmbH

Bayern Kapital, die Venture- und Growth-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern, beteiligt sich mit dem Innovationsfonds EFRE II erstmals an der Neuramancer AI Solutions GmbH. Neuramancer entwickelt eine proprietäre, KI-gestützte Plattform zur Erkennung von Deepfakes und hat erfolgreich eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen Euro abgeschlossen. Neben Bayern Kapital beteiligten sich der Lead-Investor Vanagon Ventures sowie der neu gegründete ZOHO.VC, das Family Office Lightfield Equity und mehrere Business Angels. Die Mittel aus dieser Finanzierungsrunde wird Neuramancer nutzen, um seine Technologieplattform weiterzuentwickeln und die Kommerzialisierung und den Markteintritt voranzutreiben.

Deepfakes werden für Unternehmen zunehmend zum Risiko

Mit der zunehmenden technologischen Weiterentwicklung und breiteren Nutzung von künstlicher Intelligenz und Large-Language-Modellen wird es auch für Unternehmen immer wichtiger, Deepfakes und andere mithilfe von KI generierten oder bearbeiteten Medien zuverlässig erkennen zu können. Bild-, Video- und andere Dateien können immer öfter einfach per Knopfdruck gefälscht oder manipuliert werden – von Bewerberunterlagen in Bewerbungsprozessen bis hin zu Schadensdokumenten in der Versicherungsbranche.

Technologieplattform analysiert Bild- und Videomanipulationen

Die Neuramancer AI Solutions GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, um solche Fälschungen und Manipulationen zu erkennen. Die KI-gestützte Plattform des Unternehmens basiert auf einer von Mitgründer Anatol Maier an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entwickelten Methodik und analysiert inhaltsunabhängig statistische Artefakte in Bild- und Videorauschen und kombiniert diese Analyse mit probabilistischen KI-Verfahren. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf Unabhängigkeit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Die Neuramancer-Technologie basiert komplett auf proprietären Algorithmen und ist nicht auf die Black-Box-Modelle anderer Anbieter angewiesen. Zudem liefert sie mathematisch nachvollziehbare Beweise, warum eine Datei gefälscht bzw. manipuliert ist und verfügt damit über eine besonders niedrige Falsch-Positiv-Rate.

Erste Anwendungen in Versicherungen und Medien

Neuramancer plant, ihre Technologie zunächst für den Einsatz in der Versicherungsbranche zu skalieren, um zu überprüfen, ob eingereichte Schadensdokumente digital bearbeitet wurden. In diesem Bereich hat das Unternehmen bereits erste namhafte Pilotkunden gewonnen und darüber hinaus ein Pilotprojekt im Bereich der Nachrichtenmedien angestoßen. Zudem trat Martin Sondenheimer, der zuvor unter anderem bei der Munich Re und der Allianz im Bereich Venture Building tätig war, dem Führungsteam von Neuramancer bei und wird als Chief Commercial Officer (CCO) den Markteintritt und die Kommerzialisierung der Neuramancer-Plattform mitvorantreiben.

„Die Versicherungswirtschaft wird einen unserer ersten Fokusmärkte darstellen, denn Versicherungsbetrug durch KI-generierte und manipulierte Bilder und Dokumente wird ohne technische Hilfe immer schwerer zu erkennen. Martin passt perfekt in unser Team und kann dort gleich seine volle Expertise einbringen. Darüber hinaus sehen wir viele weitere Anwendungsfelder, die wir im laufenden Jahr gemeinsam explorieren werden”, sagt Anatol Maier, CTO und Co-Gründer der Neuramancer AI Solutions GmbH.

Investment in wachsenden Markt für KI-Sicherheit

„Deepfakes und andere mithilfe von KI manipulierte Inhalte werden immer öfter zu echten, wirtschaftlichen Risiken für Unternehmen, beispielsweise gefälschte Schadensmeldungen im Versicherungsbereich. Die Neuramancer AI Solutions GmbH hat eine eigene Technologie-Plattform unabhängig von großen KI-Modellen entwickelt, die Unternehmen bei der Erkennung genau solcher Inhalte unterstützt. Mit Blick auf die rasante Weiterentwicklung von KI-Technologie wird dies eine immer wichtigere Fähigkeit für Unternehmen. Neuramancer hat sich damit ausgezeichnet in einem Wachstumsmarkt positioniert und ist für uns eine spannende Beteiligung“, sagt Monika Steger, Geschäftsführerin von Bayern Kapital.

Das Team von Neuramancer. Bildcredit/Fotograf: Cindy Ngo

Quelle Schwartz Public Relations GmbH