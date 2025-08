Cheers. Salute. Und Gin Gin – Wein und mehr im Garberhof

Genuss, Natur und Wein im Garberhof

Wenn wir an Südtirol denken, denken wir neben traumhaften Bergkulissen mit endlosen Wanderwegen vor allem an hervorragendes Essen und exzellenten Wein. Der Garberhof in Mals im Vinschgau lässt in dieser Hinsicht keine Wünsche offen. Nicht nur der spektakuläre Blick auf die Ortlergruppe oder die blühenden Alpenwiesen des Oberen Vinschgaus fasziniert die Gäste, sondern vor allem das stilvolle Ambiente des Hotels – umgeben von einem eigenen Weinberg und zahlreichen Marillenbäumen. Im Garberhof kann man den Alltag hinter sich lassen und in eine Welt eintauchen, in der Natur, Kulinarik und Wein auf besondere Weise miteinander verschmelzen.

Vor allem während der Weinlese im Herbst lernen die Gäste viel Wissenswertes über den Anbau von Wein in der Region kennen und dürfen am Abend – von Sommelier und Gastgeber Klaus Pobitzer – edle Tropfen von lokalen Winzern verkosten. Begleitet wird das Geschmackserlebnis von kreativen Südtiroler Gerichten aus der Garberhof-Gourmetküche. Und wer den Tag stilvoll ausklingen lassen möchte, genießt an der Lounge Bar 1981 ein Glas des hauseigenen Prosecco Arturo oder den Felix-Luis-Gin. Salute, wie die Italiener:innen sagen. Zum Wohl.

Genuss ist eine Kunst – von Senza Peso bis Felix Luis

Mit allen Sinnen genießen. Diese Philosophie darf man im Garberhof mit Leib und Seele erleben: im Glas Senza Peso, im Schluck Felix Luis, im Prickeln des Arturo. Klaus Pobitzer, Gastgeber mit Herz und Vision, lebt seine Passion weit über das Hotel hinaus. Mit feinem Gespür für Qualität und Herkunft hat er gemeinsam mit langjährigen Partnern außergewöhnliche Kreationen für seine Gäste geschaffen.

Wer im Herbst durch den kleinen Weinberg des Hotels wandert, spürt sofort die besondere Atmosphäre: das goldene Licht zwischen den Reben, das leise Rascheln des Laubs oder der Duft von reifen Trauben. Hier, am sonnigen Hang unterhalb der Chalets, wachsen die Trauben für den ersten hauseigenen Wein Senza Peso – ein Name, der Leichtigkeit, Charakter und puren Genuss verkörpert. Auch der hauseigene Prosecco Arturo aus den Hügeln Valdobbiadenes (Italien) und der charakterstarke Gin Felix Luis, der Südtiroler Brennkunst mit Londoner Tradition vereint, erzählen ihre eigene Geschichte. Beide sind eine Hommage an die Region und ein Ausdruck einer Leidenschaft, die man im Garberhof mit jedem Schluck schmeckt.

Anytime is Wine Time – Weinwochen und Weintable im Garberhof

Guter Wein geht immer. Darum steht im Garberhof diesen Herbst auch eine ganze Woche im Zeichen des Weins. Die Wein-Genuss-Woche findet vom 19. bis 26. Oktober statt und bietet neben zahlreichen Weinverkostungen exklusiver Tropfen aus Südtirol auch kulinarische Höhepunkte und besondere Erlebnisse für die Gäste.

Dazu zählen täglich wechselnde 5- bis 6-gängige Abendmenüs, bei denen Wasser und Wein inklusive sind, geführte Ausflüge in die bekannten Südtiroler Weinberge und zu Kellereien sowie viele weitere Aktivitäten. Jedes Zimmer erhält außerdem eine Flasche des hauseigenen „Senza Peso“-Weins zur Begrüßung.

Ein besonderes Highlight ist im Garberhof der wöchentliche Weintable mit Sommelier Klaus Pobitzer. Zum Abendessen präsentiert er am Buffet eine exklusive Auswahl von Weiß-, Rosé- und Rotweinen, die von seinen Gästen verkostet werden können. Die Weinauswahl wird individuell auf die Menüfolgen abgestimmt und sorgt für ein harmonisches Geschmackserlebnis. Zum Abschluss darf man sich auch noch ein Gläschen Dessertwein gönnen.

Über den Garberhof

Der Garberhof in Mals im Vinschgau (Südtirol) ist seit 1981 ein inhabergeführtes Hotel der Familie Pobitzer. Mit dem Konzept des „Silent Luxury“ lädt Sohn und Geschäftsführer Klaus Pobitzer seine Gäste zu einem ganz besonderen Aufenthalt ein. Das stilvolle und edle Wohnambiente der Suiten, Chalets und Doppelzimmer steht für komfortables Wohlfühlen und der großzügige Wellness- und Spa-Bereich mit Saunen, Pools, Bio-Naturteich und Italiens größtem orientalischen Hotel-Hamam bietet einen idealen Ort der Ruhe und Erholung.

Genuss und Verwöhnmomente stehen im Garberhof an erster Stelle und werden mit einer exzellenten Gourmet-Halbpension sowie hauseigenen Produkten im Bereich Kulinarik und Naturkosmetik fein abgerundet. Mit seiner einzigartigen Lage im malerischen Vinschgau ist der Garberhof idealer Ausgangspunkt für verschiedenste Outdoor-Aktivitäten.

Bildcredit © Garberhof.

Weitere Informationen gibt es unter Garberhof.com

Quelle Sonja Berger Public Relations