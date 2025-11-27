GetYourGuide enthüllt Hidden Trends 2026

Warum Birdwatching das neue Yoga ist und Kaffee wichtiger als Nachtleben wird

Ergebnisse einer internationalen Umfrage zeigen, worauf Reisende 2026 richtig Lust haben

Reisende verabschieden sich 2026 von klassischen Sightseeing-Listen. Erlebnisse bilden stattdessen das Fundament des Reisens. Das zeigt die erste globale Analyse „Hidden Trends 2026“ von GetYourGuide, basierend auf Daten von Millionen realer Reisender und einer internationalen Umfrage in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA. Ob Vogelbeobachtung in Vietnam, Espresso-Workshops in Rom oder Sonnenaufgangstouren in Marrakesch: 2026 wird das Jahr des neugiergetriebenen Reisens.

„Reisen bedeutet heute, echte Verbindungen zu erleben, nicht nur Sehenswürdigkeiten abzuhaken“, sagte Jean-Gabriel Duveau, VP Brand bei GetYourGuide. „Unsere Analyse hat gezeigt, dass Reisende Aktivitäten wählen, die sie herausfordern und verändern. Reisen wird persönlicher, bewusster und sinnlicher.“ Die folgenden sechs Hidden Trends sind die zentralen Ergebnisse dieser umfassenden Untersuchung und zeigen, wie dieser Wandel das Reiseverhalten 2026 konkret prägt.

1. Die Vogel-Freaks – Birdwatching hebt ab

Was früher als Hobby für Naturkundler galt, wird 2026 zum globalen Phänomen: 54 % der Reisenden wollen bei ihrem nächsten Trip Vögel beobachten. Fast die Hälfte der Befragten (45 %) findet, Birdwatching sei „wieder cool“. Angetrieben wird der Trend von Netflix-Serien wie The Residence und der boomenden Social-Media-Community #birdtok, wo Millionen Clips zeigen, wie beruhigend es sein kann, einfach nur zu schauen und zu lauschen.

In Deutschland zeigt sich Birdwatching vor allem als Gegenbewegung zum Dauerrauschen des Alltags: 38 % empfinden es als wohltuend beruhigend, 29 % nennen „den Wunsch abzuschalten“ als Hauptmotivation.

2. Die Espressionisten – Kaffee statt Kater

Immer mehr Reisende tauschen Clubs gegen Cold Brews. 2026 ersetzt die Kaffeekultur zunehmend das Nachtleben.

Ein Drittel der Reisenden (33 %) bewertet die Kaffeeszene eines Reiseziels wichtiger als dessen Nachtleben, ein Viertel der Millennials (25 %) würde sogar gezielt wegen der Kaffee-Kultur verreisen.

GetYourGuide verzeichnet 60 % mehr Buchungen für Kaffee-Touren – von kenianischen Farmbesuchen bis zu Espresso-Verkostungen in Rom.

In Deutschland sagen 73 %, dass sie bei der nächsten Reise ein Kaffee-Erlebnis wie einen Barista-Workshop oder eine Rösterei-Tour einplanen würden.

3. Die Tourtreuen – Stadtführungen erleben ein Revival

Lange belächelt, jetzt zurück: Stadtführungen feiern 2026 ihr Comeback.

65 % der Reisenden weltweit und 60 % der Deutschen finden, dass Walking Tours „wieder angesagt“ sind.

Besonders Millennials (71 %) lieben die Mischung aus Kultur, Storytelling und Insiderwissen.

GetYourGuide verzeichnet Rekordzahlen bei kreativen Touren: von einer London-Tour durch die Augen ehemaliger Obdachloser bis hin zu einer Spionage-Führung durchs geteilte Berlin.

Hauptmotive: „geheime Orte entdecken“ und „Spaß und Kultur verbinden“.

4. Die Wanderkulinariker – Reisen, um zu essen

2026 ist Essen Reisegrund Nr. 1.

68 % der Reisenden weltweit und ganze 92 % der Deutschen essen im Urlaub mehr als zu Hause – 12 % sogar fünf Mahlzeiten am Tag!

Food-Touren legen bei GetYourGuide um 23 % zu.

Beliebte Beispiele: Obi’s African & Caribbean Food Tour in London oder Schokoladen- und Gebäckführungen in Paris.

„Essen ist kein Nebenthema mehr, es ist der Hauptgrund zu reisen“, sagt Obi – viele Gäste kommen „nur für Brixtons beste Patties“.

5. Die Frühansteher – Magische Momente statt Ausschlafen

Der frühe Start wird Trend: 54 % stehen im Urlaub früh auf, um besondere Momente einzufangen.

In Deutschland sogar 76 %, um Menschenmassen zu vermeiden.

Tickets für Morgentouren stiegen 2025 um 44 %.

Beliebte Highlights: Heißluftballonfahrten über Marrakesch oder die Beleuchtungszeremonie im Vatikan.

6. Die Skill-Sammler – Lernen statt Liegen

2026 ist das Jahr des Lernens:

31 % der Gen Z wollen lieber eine neue Fähigkeit statt Souvenirs.

76 % sagen, Lernen im Urlaub sei „attraktiver denn je“.

Buchungen für Workshops steigen um 54 %.

Top-Angebote reichen von Bagel-Backkursen in New York bis zum Schmieden eines Samurai-Messers in Japan.

2026: Das Jahr des Neugiergetriebenen Reisens

2026 wird ein Jahr, in dem Neugier die Hauptwährung des Reisens wird. Menschen planen ihren Urlaub um Erlebnisse, nicht um To-see-Listen. Sie wollen fühlen, lernen, schmecken, beobachten – und dadurch intensiver reisen.

Hinweise zur Studie und zur Stichprobe

Die Analyse „Hidden Trends 2026“ basiert auf Umfrage- und Plattformdaten aus vier Ländern (DE, FR, UK, USA). Insgesamt wurden 4.000 Reisende zwischen dem 6. und 7. Oktober 2025 befragt.

Ticketkäufe sowie 10.000 globale Suchanfragen wurden ebenfalls analysiert, um ein vollständiges Bild der kommenden Reisetrends zu liefern.

Bildcredit: GetYourGuide

