FRESH New Year: Bewusst und voller Energie ins neue Jahr

Bewusst starten – kleine Schritte, große Wirkung

Der Jahreswechsel lädt dazu ein, in unserer hektischen Welt innezuhalten und das eigene Wohlbefinden in den Mittelpunkt zu stellen. 2026 geht es nicht um Verzicht, sondern um bewusstes Genießen, Regeneration und natürliche Vitalität. Innovative, frische Pflege- und Ergänzungsprodukte können diesen Neustart unterstützen, indem sie Energie, Leichtigkeit und ein gutes Gefühl schenken. Im Fokus stehen dabei Lösungen, die nicht nur wirksam, sondern auch ehrlich sind – frei von synthetischen Zusätzen, frisch hergestellt und nachhaltig verpackt. Wohlbefinden beginnt im Alltag!

Mehr Energie und Vitalität

Unser Körper ist das Fundament für unser Wohlbefinden. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und hochwertige Pflegeprodukte sind entscheidend.

Tipp: Starte deinen Tag mit einem Glas Wasser und einem natürlichen Vitamin-Booster wie dem RINGANA PACK antiox mit gefriergetrockneten Superfruits wie Himbeeren, Erdbeeren und Schwarzen Johannisbeeren. Die natürlichen Antioxidantien fördern den Zellstoffwechsel – für mehr Power und Vitalität.

Ergänzend sorgt das CAPS omega mit hochdosiertem DHA und EPA aus nachhaltigen Mikroalgen für essenzielle Unterstützung der Herz- und Gehirnfunktionen.

RINGANA PACK antiox, Vitaminbooster, 26 Sachets € 77,90

BEYOND omega, Allround support, 60 Kps, € 88,60

Klarheit und Fokus

Mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Fitness und Ernährung. Bewusste Pausen einplanen, meditieren oder ein Dankbarkeitstagebuch führen – all das fördert Klarheit und hilft, den Fokus auf das Wesentliche zu richten.

Tipp: RINGANA PACK balancing unterstützt einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt durch gezieltes Zink, ein essenzielles Mineral für den Säure-Basen-Stoffwechsel.

Die Inhaltsstoffe von CAPS moodoo können beim „Winterblues“ unterstützen: sorgfältig ausgewählte Pflanzenextrakte kombiniert mit Magnesium, Biotin, Folat und B-Vitaminen fördern innere Ruhe und Ausgeglichenheit.

RINGANA PACK balancing, 26 Sachets, € 49,40

CAPS moodoo, 60 Kps, € 57,80

Achtsamkeit und Selbstfürsorge

Momente gönnen, die guttun: ein Spaziergang in der Natur, ein gutes Buch oder einfach stille Zeit für sich selbst. Selbstfürsorge ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Tipp: Die neu formulierten RINGANA FRESH body milks verwöhnen die Haut mit hochwirksamen Inhaltsstoffen wie fünf Hyaluronsäurearten und dem Silberrohrpilz für tiefenwirksame Feuchtigkeit.

Regenerationsfördernde Exosome – sonst nur aus Gesichtspflege bekannt – schenken ein Gefühl purer, natürlicher Rundum-Pflege.

FRESH body milk rich – intensive, langanhaltende Feuchtigkeit, 200 ml, € 37,90

FRESH body milk light – ultraleichte Formel, zieht schnell ein, beruhigt sensible Haut, € 36,80

Tipp: Das ganze Jahr über in Balance bleiben

Realistische Ziele setzen – statt sich mit großen Vorsätzen zu stressen.

Wohlfühlmomente bewusst einplanen – Termine mit sich selbst sind wichtig.

Natürliche Unterstützung nutzen: RINGANA bietet wissenschaftlich geprüfte Produkte, die das Wohlbefinden ganzheitlich fördern können.

Bild RINGANA – 2026 geht es nicht um Verzicht, sondern um bewusstes Genießen, Regeneration und natürliche Vitalität.

