Hannover 96 entlässt Cheftrainer Leitl

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – Der Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Stefan Leitl getrennt. Der 47-Jährige sei ebenso wie Co-Trainer Andre Mijatovic von seinen Aufgaben freigestellt worden, teilte der Verein am Sonntag mit.

„Mit Blick auf die Tabelle haben wir definitiv den Anschluss nach oben, eine echte Konstanz haben wir ehrlicherweise aber nicht hinbekommen und wir hatten extreme Ausreißer nach unten“, sagte Sportdirektor Marcus Mann. „Um die größtmögliche Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu haben, sind die absolute Überzeugung und der volle Rückhalt im ganzen Klub und Umfeld notwendig.“ Der Glaube daran, in der bisherigen Konstellation bis zum Schluss um den Aufstieg spielen zu können, sei allerdings „nicht mehr vorbehaltlos vorhanden“ gewesen. Man wolle mit „neuen Impulsen“ in die Rückrunde gehen, so Mann.

Leitl und Mijatovic waren zu Beginn der Saison 2022/23 von der SpVgg Greuther Fürth zu Hannover 96 gekommen. Nach Rang zehn mit 44 Punkten im ersten Jahr folgte in der zweiten Spielzeit ein sechster Platz mit 52 Punkten. Aktuell liegt Hannover 96 in der Zweitligatabelle mit 27 Zählern an siebter Stelle, vier Punkte hinter Spitzenreiter Köln, zwei hinter dem zweitplatzierten Karlsruher SC.

Zur Nachfolge Leitls wurden zunächst keine Angaben gemacht. Man werde die neue Lösung für die Position des Cheftrainers „zeitnah“ bekannt geben, so der Verein.



Foto: Spieler von Hannover 96 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts