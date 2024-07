Israel meldet Tötung von hochrangigem Hamas-Kommandeur

Jerusalem/Gaza (dts Nachrichtenagentur) – Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben den Kommandeur der Hamas-Brigade in der Stadt Chan Junis, Rafa Salama, bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet. Der Angriff habe sich am Samstag in der Gegend von Chan Junis ereignet, teilte das Militär am Sonntag mit.

Die Eliminierung von Salama schränke die militärischen Fähigkeiten der Hamas „erheblich“ ein, hieß es in einer Mitteilung. Der Kommandeur gilt als einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Hamas-Attacke auf Israel vom 7. Oktober. Er zählte zudem zu den engsten Mitarbeitern von Mohammed Deif, dem Befehlshaber des militärischen Flügels der Hamas.



