Klöckner spricht sich für Bundespräsidentin aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) plädiert für eine Frau als Bundespräsidentin.

„Es gibt so viele gute Frauen. Auffällig ist, dass wir bis dato zwölf Männer hatten und dass es bisher noch nie eine Frau war. Es wird mal Zeit, würde ich sagen. Und es geht nicht nur ums Frausein, weil ich bin fest davon überzeugt, es gibt viele fähige Frauen, die dieses Amt ausfüllen können“, sagte Klöckner am Montag in der Sendung „Pinar Atalay“ von ntv.

Die CDU-Politikerin ergänzte: „Ich fände eine Frau gut. Es ist ein bisschen unnatürlich, dass in der ganzen Geschichte jetzt bis dato nur Männer dran waren. Aber es gibt auch gute Frauen und es wird uns gut zu Gesicht stehen in unserem Land“, so Klöckner.

Die nächste Wahl des Bundespräsidenten findet regulär im Jahr 2027 statt.



