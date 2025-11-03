Dienstag, November 4, 2025
spot_img
StartNachrichtenUmfrage: Drei Viertel für Olympische Sommerspiele in Deutschland
Nachrichten

Umfrage: Drei Viertel für Olympische Sommerspiele in Deutschland

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Vier deutsche Städte bzw. Regionen wollen sich für die Austragung Olympischer Sommerspiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044 bewerben.

72 Prozent der Deutschen würden es begrüßen, wenn hierzulande wieder Sommerspiele stattfinden würden, wie eine Forsa-Umfrage für den „Stern“ ergab. Nur 22 Prozent lehnen das Sportgroßereignis ab. Sechs Prozent äußern sich nicht. Die Unterstützung für Olympia ist quer durch alle Altersgruppen und politische Lager hoch.

Der Deutsche Olympische Sportbund wird im Herbst nächsten Jahres entscheiden, mit welchem Kandidaten er ins Rennen geht. Die Olympia-Befürworter unter den Befragten favorisieren am häufigsten München als Bewerberstadt (39 Prozent). 24 Prozent sprechen sich für die Region Rhein/Ruhr aus, 19 Prozent für Berlin und elf Prozent für Hamburg.

München wird vor allem im Süden (64 Prozent) und der Mitte Deutschlands (51 Prozent) unterstützt. Rhein/Ruhr wird in Nordrhein-Westfalen favorisiert (55 Prozent). Berlin liegt unter den Ostdeutschen vorn (36 Prozent) und Hamburg unter den Norddeutschen (34 Prozent). Eine Bewerbung Berlins und Hamburgs wird also in ihren Heimatregionen deutlich weniger begrüßt als im Falle Münchens oder der Region Rhein/Ruhr.


Foto: Konzept für Olympia-Bewerbung wird vorgestellt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Klöckner spricht sich für Bundespräsidentin aus
Nächster Artikel
Voigt sieht Rückführungen als Beitrag zum Wiederaufbau Syriens
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing