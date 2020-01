Es wird musikalisch

Neue Klänge kommen auf die Toniebox – jetzt auch Klassik!

Im Jahr 2020 wird die musikalische Brandbreite der Tonies um klassische Musik erweitert. Den Startpunkt setzt im Beethoven-Jubiläumsjahr der Kreativ-Tonie „Dirigent“ – weitere Tonies werden folgen. Fans der Hörfiguren können sich zudem über sechs weitere Neuzugänge ab Februar freuen, darunter die Kirchenmaus „Tilda Apfelkern“, die bislang exklusiv bei Thalia erhältlich war, uns jetzt aber aus den Regalen aller Händler anlächelt.

Klassisch klangvoll

2020 steht ganz im Zeichen des Geburtstags von Ludwig van Beethoven. Das macht sich auch bei den Tonies bemerkbar, denn in diesem Jahr kommen mehrere Hörfiguren mit klassischer Musik in den Handel. Den Auftakt macht im Februar der Kreativ-Tonie „Dirigent“, der wie alle Kreativ-Tonies Platz für die eigenen Sinfonien bietet. Die Ergänzung um das Thema Klassische Musik im Tonie-Universum ist ein weiterer Teil der stets sehr bewusst ausgewählten Inhalte, die auf die Toniebox kommen. Marcus Stahl, Gründer und Geschäftsführer der Boxine GmbH, sieht dies als wertvolle Erweiterung des Portfolios: „Wir möchten mit unseren Tonies Kindern Vielfalt bieten. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass wir in diesem Jahr auch klassische Kindermusik auf die Box bringen.“

Weitere Neuheiten im Tonie-Regal

Die kleine holunderblütenweiße „Tilda Apfelkern“ und die Liebe zu ihren Freunden, köstlichem Essen und gemütlichen Picknicken mitsamt ihren Abenteuern warten ab Februar überall im Handel. Weitere spannende Geschichten hören die Kleinen mit dem Tonie „Lieblings-Klassiker“, enthalten sind die Erzählungen von Robinson Crusoe, Aladdin, Der geheime Garten, In 80 Tagen um die Welt sowie Tom Sawyer. Die Gute-Nacht-Geschichten von „Benjamin Blümchen – Märchennacht im Zoo“ eignen sich anschließend prima zum Einschlafen.

Im Hörspiel „Pettersson und Findus – Findus zieht um“ begleiten Zuhörer den Umzug von Findus ins neue Zuhause im Garten – und erfahren, ob er dort bleibt oder doch lieber wieder zurück zu Pettersson ins Haus zieht. Für die größeren Kinder ab fünf Jahren gibt es neue Abenteuer mit den Fünf Freunden in „Fünf Freunde und die verlassene Jagdhütte“ und Musik von „Sven van Thom – Tanz den Spatz“.

Quelle Boxine GmbH