Freitag, September 5, 2025
Lehrerin in Essen attackiert: Polizei im Großeinsatz

Essen (dts Nachrichtenagentur) – Am Freitagmorgen ist eine Lehrerin an einem Berufskolleg im Essener Nordviertel attackiert worden.

Die WAZ berichtet, dass die Frau Stichverletzungen erlitt und ins Uniklinikum gebracht wurde. Nach Angaben der Feuerwehr bestehe keine akute Lebensgefahr. Die Polizei sei seit 9.30 Uhr mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Polizei habe das Berufskolleg im Bildungspark an der Blücherstraße umstellt und bitte die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu meiden, um den Einsatz nicht zu behindern. Weitere Details zum Tathergang waren bisher nicht bekannt.


Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

