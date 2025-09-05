Freitag, September 5, 2025
Messerangriff an Essener Schule: Verdächtiger gefasst

Essen (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin an einem Berufskolleg in Essen am Freitagmorgen ist der tatverdächtige Schüler gefasst worden.

Der flüchtige Tatverdächtige sei von Polizeikräften angetroffen und zweifelsfrei identifiziert worden, teilte die Polizei Essen mit. Bei der Festnahme sei es zum Schusswaffengebrauch durch die Beamten gekommen. Dabei sei der Tatverdächtige verletzt worden und werde aktuell medizinisch behandelt, hieß es weiter.

Die Lehrerin erlitt bei der Attacke Stichverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Berichten zufolge wurde sie im Bauchbereich verletzt und soll im Uniklinikum Essen notoperiert werden. Weitere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht angegriffen. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst weiter unklar.


Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

