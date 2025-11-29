Lottozahlen vom Samstag (29.11.2025)

Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstags-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 1, 13, 16, 22, 25, 44, die Superzahl ist die 0. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel77“ lautet 3480892. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 637243 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen in dieser Woche 17 Millionen Euro, nachdem seit vier Ziehungen die höchste Gewinnklasse nicht geknackt wurde.



Foto: Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts