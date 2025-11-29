Samstag, November 29, 2025
1. Bundesliga: Dortmund gewinnt in Leverkusen

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendpartie des 12. Bundesliga-Spieltags hat Borussia Dortmund bei Bayer Leverkusen mit 2:1 gewonnen.

Der BVB war 83 Minuten lang richtig gut drauf, Aaron Anselmino (41.) und Karim Adeyemi (65. Minute) erzielten die Gäste-Treffer, gleichzeitig konnte gegen Leverkusen sauber verteidigt werden. Denn die Gastgeber waren die ganze Zeit stark, hatten immer wieder gute Chancen und trafen wiederholt die Latte. Dann kam der hochverdiente Anschluss durch Leverkusens Christian Kofane (83. Minute) und es wurde zum Schluss nochmal richtig knapp.

In der Tabelle verdrängt Dortmund mit dem Sieg die Leverkusener von Platz drei, die Werkself rutscht auf Position vier.


Foto: Aarón Anselmino (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

