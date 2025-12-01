Montag, Dezember 1, 2025
spot_img
StartNetwork MarketingPM-International als ein Top150 Unternehmen in Luxemburg ausgezeichnet
Network Marketing

PM-International als ein Top150 Unternehmen in Luxemburg ausgezeichnet

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER
PM-International erhält Luxembourg Top150 Award CSO Adrien Rincheval auf der Buehne

Inhaltsverzeichnis

PM-International erhält Auszeichnung bei den Luxembourg Official Top150 Awards 2025

Die PM-International AG, Europas größtes Network-Marketing-Unternehmen und einer der Marktführer in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Schönheit, freut sich, bekannt zu geben, dass es bei den Luxembourg Official Top150 Awards 2025 als eines der größten Handelsunternehmen ausgezeichnet wurde. Der Preis würdigt Unternehmen, die sich durch außergewöhnliche wirtschaftliche Bedeutung und nachhaltiges Wachstum auszeichnen und einen langfristigen Beitrag zur Geschäftslandschaft des Großherzogtums leisten.

Bedeutender Meilenstein in der globalen Expansion

Diese Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein in der globalen Expansion von PM-International und zeigt, dass das Unternehmen zu den einflussreichsten Firmen in der Direktvertriebsbranche gehört. Der Preis wurde von Chief Sales Officer Adrien Rincheval angenommen, der PM-International als einen der „Industrieriesen“ auf der Bühne vertrat.

Stimmen zur Auszeichnung

„Als Unternehmen, das auf dem Geschäftssinn von Hunderttausenden unabhängigen Vertriebspartnern weltweit basiert, gehört diese Auszeichnung unserem Team“, erklärte Adrien Rincheval.
„Bei PM-International setzen wir uns stets dafür ein, unsere Branche durch Premium-Erfahrungen und langfristiges Wachstum zu stärken und kontinuierlich zu innovieren. Seit über 30 Jahren glauben wir daran, mit unseren FitLine Produkten etwas zu bewegen, und diese Anerkennung ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement.“

Blick in die Zukunft

Mit Blick auf die Zukunft bleibt PM-International seinem weltweiten Vertriebsnetz weiterhin verpflichtet und unterstützt dieses durch sein starkes Engagement für die Kernmechanismen der Direktvertriebsbranche: ein Geschäft von Menschen für Menschen.

Bild: CSO Adrien Rincheval auf der Buehne

Quelle PM-International AG

Vorheriger Artikel
Deutsche Flughäfen verzeichnen mehr Auslandspassagiere
Nächster Artikel
Neue Führung bei JUNIQE
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing