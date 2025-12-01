PM-International als ein Top150 Unternehmen in Luxemburg ausgezeichnet

PM-International erhält Auszeichnung bei den Luxembourg Official Top150 Awards 2025

Die PM-International AG, Europas größtes Network-Marketing-Unternehmen und einer der Marktführer in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Schönheit, freut sich, bekannt zu geben, dass es bei den Luxembourg Official Top150 Awards 2025 als eines der größten Handelsunternehmen ausgezeichnet wurde. Der Preis würdigt Unternehmen, die sich durch außergewöhnliche wirtschaftliche Bedeutung und nachhaltiges Wachstum auszeichnen und einen langfristigen Beitrag zur Geschäftslandschaft des Großherzogtums leisten.

Bedeutender Meilenstein in der globalen Expansion

Diese Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein in der globalen Expansion von PM-International und zeigt, dass das Unternehmen zu den einflussreichsten Firmen in der Direktvertriebsbranche gehört. Der Preis wurde von Chief Sales Officer Adrien Rincheval angenommen, der PM-International als einen der „Industrieriesen“ auf der Bühne vertrat.

Stimmen zur Auszeichnung

„Als Unternehmen, das auf dem Geschäftssinn von Hunderttausenden unabhängigen Vertriebspartnern weltweit basiert, gehört diese Auszeichnung unserem Team“, erklärte Adrien Rincheval.

„Bei PM-International setzen wir uns stets dafür ein, unsere Branche durch Premium-Erfahrungen und langfristiges Wachstum zu stärken und kontinuierlich zu innovieren. Seit über 30 Jahren glauben wir daran, mit unseren FitLine Produkten etwas zu bewegen, und diese Anerkennung ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement.“

Blick in die Zukunft

Mit Blick auf die Zukunft bleibt PM-International seinem weltweiten Vertriebsnetz weiterhin verpflichtet und unterstützt dieses durch sein starkes Engagement für die Kernmechanismen der Direktvertriebsbranche: ein Geschäft von Menschen für Menschen.

Bild: CSO Adrien Rincheval auf der Buehne

Quelle PM-International AG