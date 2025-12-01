Neue Führung bei JUNIQE

Hans Theimann wird Geschäftsführer und führt die Marke in die nächste Wachstumsphase

JUNIQE, Teil der ALL IN GROUP (vormals MYPOSTER Group), stellt sich an der Spitze neu auf: Zum 1. Oktober 2025 hat Hans Theimann die Geschäftsführung des Berliner Unternehmens von Anna Ruhland übernommen. Theimann verantwortet künftig die strategische Weiterentwicklung der Marke und treibt den Fokus auf datengetriebene Prozesse, Kundennähe und effizientes Wachstum voran.

Strategischer Fokus und Hintergrund von Hans Theimann

Hans Theimann ist seit 2024 Teil von JUNIQE und war als Head of Product maßgeblich am Relaunch der Plattform, an der Einführung datengetriebener Produktentscheidungen sowie am Aufbau einer schlagkräftigen Produktorganisation beteiligt.

Zuvor war er bei AutoScout24, der führenden europäischen Online-Autoplattform, für Monetarisierung und Produktentwicklung verantwortlich.

Mit seinem Hintergrund in Produktstrategie, Digital Commerce und der Skalierung von Online-Marktplätzen bringt Hans Theimann umfassende Erfahrung in der Führung wachstumsstarker Digitalunternehmen mit.

Stimmen zur neuen Wachstumsphase

„Ich freue mich, JUNIQE in die nächste Wachstumsphase zu führen – mit Fokus, Tempo und Neugier“, sagt Hans Theimann.

Auch René Ruhland, Gründer und CEO der ALL IN GROUP, blickt zuversichtlich auf die neue Phase:

„Hans Theimann steht für Produkt-Exzellenz, analytisches Denken und echtes Kundenverständnis. Er hat in kurzer Zeit entscheidende Weichen für die Zukunft von JUNIQE gestellt und wird die Marke nun mit klarer Strategie und hohem Anspruch weiterentwickeln.”

Neben der weiteren Technologisierung der Plattform ist JUNIQE weiter auf dem Weg, der führende kreative Marktplatz zu werden, der alle Vorzüge der Creator-Community für jede:n nutzbar macht.

JUNIQE als kreative Lifestyle-Brand

JUNIQE ist eine Lifestyle-Brand für moderne Wandkunst und Home-Accessoires. Auf der Plattform finden Kund:innen über 200.000 Designs von Creators aus aller Welt – von minimalistischer Typografie bis zu expressiver Illustration.

Seit dem großen Relaunch 2024 bietet JUNIQE neben Wandkunst mittlerweile über 30 individualisierbare Produkte – von Postern über hochwertige Apparel-Artikel und Stationery-Produkte bis hin zu Wohnaccessoires.

Die ALL IN GROUP – eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands

Die ALL IN GROUP – ehemals MYPOSTER Group – wurde von René und Anna Ruhland gemeinsam mit Marc Ruhland gegründet und zählt zu den erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands.

Zur Gruppe gehören neben JUNIQE die Marken MYPOSTER, Kartenliebe, ArtPhotoLimited sowie das Produktionsunternehmen Printhouse.

Bild Foto v.l.n.r.: Anna Ruhland, Hans Theimann, Rene Ruhland (Credits ALL IN GROUP)

Quelle The Trailblazers GmbH