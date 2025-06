Natürliches Make-up von RINGANA mit SPF 30 Pflege-Effekt

Weniger ist mehr – das gilt besonders beim Beauty-Trend „Make-up – with no Make-up“. Der Fokus liegt nicht mehr auf dickem Foundation-Layering, sondern auf einem natürlichen, frischen Teint, der gesund strahlt – ganz ohne Maskeneffekt. RINGANA liefert die perfekte Antwort darauf:

FRESH tinted moisturiser SPF 30 gibt es ab sofort nicht nur in vier natürlichen Farbtönen, sondern auch nur noch mit höherem – selbstverständlich mineralischem – Lichtschutzfaktor 30.

Glow & Care – natürlich schön, so individuell wie du

Der FRESH tinted moisturiser vereint Pflege, Schutz und einen ebenmäßigen Teint in einem Produkt – ideal für alle, die sich nach einem natürlichen Look mit dem gewissen Glow sehnen. Dank leichter, aufbaubarer Deckkraft kaschiert er sanft Poren, dunkle Flecken, feine Linien und Falten – für ein glattes, ebenmäßiges Finish mit natürlichem sun-kissed Glow. Die hautschmeichelnde Wasser-in-Öl-Emulsion sorgt dafür, dass die Haut pflegende Wirkstoffe optimal aufnehmen kann. Gleichzeitig entsteht ein geschmeidiger Schutzfilm. Das Ergebnis: Langanhaltende Hydratation und ein angenehm leichtes und gepflegtes Hautgefühl.

Neu ist die erweiterte Farbpalette: FRESH tinted moisturiser SPF 30 ist ab sofort vier Nuancen erhältlich, die sich an verschiedene Hauttöne anpassen und für ein natürliches, ebenmäßiges Finish sorgen. So entsteht ein natürlicher, strahlender Look ganz ohne Make-Up – egal, ob eher heller, mittlerer oder dunkler Teint.

Nie mehr ohne SPF

Da die Sonneneinstrahlung bekanntlich immer stärker wird, lautet die Devise „nie mehr ohne Schutz“!

Dabei sorgt der jetzt noch höhere mineralische Lichtschutzfaktor 30 mit natürlichem Zinkoxid in jeder Nuance für zuverlässigen UV-Schutz – ganz ohne chemische Filter. Gerade beim No-Make-up-Look ist Sonnenschutz entscheidend, denn er schützt die Haut langfristig vor vorzeitiger Alterung, Pigmentflecken und schädlichen Umwelteinflüssen.

Wahre Allrounder: Die neuen FRESH tinted moisturiser SPF 30 mit Farbpalette von Nr. 1-4 vereinen Feuchtigkeit, leichte Deckkraft und mineralischen UV-Schutz – für strahlend schöne Haut, ganz ohne Make-up-Effekt.

