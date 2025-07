Natürlich geschützt durch den Sommer mit RINGANA

Wenn die Temperaturen steigen und die Tage länger werden

Unsere Haut braucht besonderen Schutz – und zwar ohne Kompromisse. Immer mehr Menschen achten dabei nicht nur auf Wirksamkeit, sondern auch auf Inhaltsstoffe, Verträglichkeit und Nachhaltigkeit.

RINGANA setzt mit seinem frischen, innovativen Ansatz auf mineralischen Sonnenschutz, der die Haut zuverlässig schützt – ganz ohne synthetische UV-Filter.

Zinkoxid – der natürliche Sonnenschutz mit Sofortwirkung

Im vielfältigen Markt der Sonnenschutzprodukte rückt ein natürlicher Wirkstoff zunehmend in den Fokus: Zinkoxid. Als mineralischer UV-Filter schützt es die Haut, indem es schädliche Strahlen reflektiert, statt sie – wie synthetische Filter – in der Haut zu absorbieren.

Zinkoxid bietet Breitbandschutz gegen UV-A- und UV-B-Strahlen, wirkt unmittelbar nach dem Auftragen und gilt als besonders hautverträglich. Anders als chemische Filter bleibt es auf der Hautoberfläche – und ist damit ideal für empfindliche Hauttypen.

Und das oft kritisierte „Weißeln“? Die Produkte FRESH sunscreen & FRESH sunscreen face setzen auf natürliche Rezepturen mit modernster Formulierung, die effektiven Schutz bieten – ganz ohne sichtbare Rückstände.

RINGANA präsentiert die wichtigsten Produkte, um frisch in den Sommer zu starten

FRESH tinted moisturiser SPF 30 – jetzt in 4 Nuancen mit höherem Schutz

Der beliebte FRESH tinted moisturiser SPF 30 ist ab sofort in vier natürlichen Farbtönen erhältlich – mit neuem, mineralischem Lichtschutzfaktor 30.

Glow & Care – natürlich schön, so individuell wie du:

Pflege, Schutz und ein ebenmäßiger Teint in einem Produkt – für alle, die sich nach einem natürlichen Look mit dem gewissen Glow sehnen. Die leichte, aufbaubare Deckkraft kaschiert sanft Poren, dunkle Flecken, feine Linien und Falten. Die hautschmeichelnde Wasser-in-Öl-Emulsion versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und hinterlässt ein geschmeidiges, gepflegtes Hautgefühl.

Das Gesicht nicht vergessen – FRESH sunscreen face – neu mit SPF 30!

FRESH sunscreen face bietet intensiven Schutz und beugt sonnenbedingter Hautalterung vor. Der mineralische Lichtschutzfilter Zinkoxid sorgt für einen gesunden Teint und schützt vor vorzeitigen, lichtbedingten Hautschäden, Falten, Rötungen und Pigmentflecken.

50 ml – 33,20 €

Für den Körper bietet RINGANA FRESH sunscreen SPF 25 an – wasserfest und COSMOS-zertifiziert.

30 ml – 48,70 €

Das A & O für eine gleichmäßige Bräune

Passend dazu bietet der FRESH after sun & tan booster die perfekte Pflege vor und nach dem Sonnenbad. Seine ausgeklügelte Formel spendet der strapazierten Haut nicht nur Feuchtigkeit und beruhigt – vor dem Sonnenbad angewendet, bereitet er die Haut auch optimal auf die Sonneneinstrahlung vor und fördert eine gleichmäßige Bräunung.

125 ml – 28,50 €

Ganzheitlich gebräunt: Der Schlüssel zu einer schönen Sommerhaut

Die CAPS protect unterstützen den Aufbau eines inneren Schutzschildes mit Pflanzenextrakten, natürlichen Carotinoiden, Vitamin C sowie den Mineralstoffen Zink und Kupfer. Sie fördern eine gesunde Bräune und Schönheit der Haut.

63,60 €

ABOUT RINGANA

RINGANA ist ein 1996 gegründetes, österreichisches Pionierunternehmen der Naturkosmetik- und Nahrungsergänzungsmittelbranche. Mittlerweile beschäftigt RINGANA über 600 Mitarbeiter und erreichte 2024 einen Nettoumsatz von rund 228 Millionen Euro.

Die Grundbausteine des Erfolgs sind: Frische, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit. Die Produkte sind vegan und frei von synthetischen Konservierungs- und Zusatzstoffen. Hergestellt werden sie am neuen Standort in St. Johann in der Haide und von dort an die internationale Kundschaft in 35 europäische Länder sowie nach Mexiko und Kolumbien versendet.

Foto/Quelle: RINGANA