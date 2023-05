ModulFix ist der ultimative Problemlöser für den Alltag und wird in nahezu jeder Situation zum nützlichen Helfer.

ModulFix ist mehr als nur ein gewöhnliches Spanngummi – es ist eine revolutionäre Erfindung, die sich perfekt an individuelle Bedürfnisse anpasst. Mit seiner Flexibilität kann es ganz nach Wunsch auf die bevorzugte Länge eingestellt und mithilfe des Adapterdeckels fixiert werden.Der Adapter bietet nicht nur die Möglichkeit zur Verwendung mit einem Spanngummi, sondern kann auch ohne diesen genutzt werden, was für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten sorgt.

Durch die Kombination mehrerer ModulFix-Spanngummi-Sets ergeben sich noch vielseitigere Befestigungsmöglichkeiten, da das Spanngummi dadurch nicht nur auf eine Länge von 1m begrenzt ist, sondern je nach Bedarf auf 2m oder sogar mehr verlängert werden kann.

Die beiden Gründer waren auf der Suche nach einer besseren Möglichkeit, Gegenstände im Alltag zu befestigen. Als sie ihre Stand-Up-Paddleboards transportierten, stellten sie fest, dass diese sich nicht ordentlich fixieren ließen. Kurzerhand entwickelten sie ModulFix, das sich schnell als echten Problemlöser erwies. ModulFix sorgte für Begeisterung in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ – seitdem freuen sich Michii und Martin über einen Deal mit ihrem Wunschinvestor Ralf Dümmel.

ModulFix ist leicht anzuwenden und ein wahrer Problemlöser: Einfach die gewünschte Länge festlegen, das Spanngummi leicht dehnen und fixieren. Anschließend den gewünschten Adapterdeckel festschrauben, das Spanngummi in die Einkerbung einführen- und fertig! Mit ModulFix wird das Transportieren von Gegenständen ab sofort einfacher, schneller und effizienter. Dieses Spanngummi ist ein wahrer Alleskönner und meistert nahezu jede Herausforderung. Ob es darum geht, leichte Gegenstände zu befestigt oder eine Getränkekiste im Kofferraum zu sichern, mit ModulFix hält der Gegenstand garantiert!

Gemeinsam haben wir im ersten Lockdown 2020 den ModulFix via Videochat entwickelt. Die Entstehungsgeschichte begann am Bodensee, als Michii verzweifelt nach einer Möglichkeit suchte, sein Stand-Up-Paddleboard schnell und bequem mit dem Transportwagen an den See zu befördern. Herkömmliche Spanngummis passten nicht und die Haken waren unbrauchbar. Als Tüftler und Erfinder sahen wir die Herausforderung als Chance an und entwickelten den ModulFix. Er zeichnet sich durch Flexibilität und einfache Handhabung aus und ist unsere Leidenschaft, die die Welt einfacher und effizienter macht.“ Michii Kopp und Martin Kopp Gründer von ModulFix

„Spanngummis gibt es schon reichlich, aber Michii und Martin haben es geschafft diese zu revolutionieren: denn ModulFix ist der erste Spanngummi, der sich individuell einstellen lässt. Nix riskieren und Modul fixieren – für jede Alltagssistution den passenden Adapter. Einfach mega. Michii und Martin, ihr seid einfach tolle Gründer!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

ModulFix ist in zwei Ausführungen (Premium- und Basis-Set) unter www.modulfix.de – sowie im Handel – erhältlich.

Bild Martin (M.) und Michael Kopp haben einen Deal mit Ralf Dümmel (l.). Er investiert 100.000 Euro für 25 Prozent der Anteile an _ModulFix_. RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle Social Chain AG