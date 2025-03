Müller-Wohlfahrt enttäuscht vom aktuellen Zustand des FC Bayern

München (dts Nachrichtenagentur) – Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, ehemaliger Mannschaftsarzt des FC Bayern München, zeigt sich enttäuscht vom aktuellen Zustand des Tabellenführers. „Wenn ich mir die Mannschaft heute ansehe, fehlt mir die Identifikation zahlreicher Spieler mit dem Verein“, sagte er der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. Der FC Bayern sei eine Familie gewesen, heute sei er aber mehr und mehr zu einem Großunternehmen geworden, so der 82-Jährige.

„Es lässt sich nicht ändern. Es ist der Wandel der Zeit. Als ich in den 70er-Jahren anfing, waren es 16 Mitarbeiter – jetzt sind es mehr als 1.000“, so der Mediziner, der früher auch Arzt der Nationalmannschaft war. Heute lebe das „Mia san Mia“ am ehesten in der Fankurve weiter. „Aber dieses Gefühl, das wir früher auf dem Rathausbalkon hatten, dieser Stolz auf unser Team, diese Riesen-Gemeinschaft – das sehe ich in der Mannschaft und im Umfeld nicht mehr.“

Heute sehe er sich als stiller Beobachter des Vereins, so Müller-Wohlfahrt. „Wiederholt hätte ich gerne eingegriffen, um bei medizinischen Problemen zu helfen.“ Heute fühle er sich aber auch frei, international zu agieren und Sportlergrößen in allen Disziplinen zu begleiten. Zu Uli Hoeneß und einigen anderen habe er allerdings nach wie vor ein „freundschaftliches Verhältnis“.



Foto: Fans des FC Bayern München (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts