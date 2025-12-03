Fünf Jahre NICAMA Naturkosmetik: Von der Studienidee zum nachhaltigen Erfolgsunternehmen

NICAMA Naturkosmetik feiert fünf Jahre

NICAMA Naturkosmetik feiert sein fünfjähriges Bestehen und blickt stolz auf eine bewegte und erfolgreiche Reise zurück. Was mit kleinen Experimenten während des Studiums begann, ist heute ein etabliertes Naturkosmetikunternehmen mit über 600 Handelspartnern in Deutschland, Schweiz und Österreich.

Von der Studienidee zum Naturkosmetikunternehmen

Was 2019 als mutige Idee von vier Studierenden begann, wurde rasch zu einem inspirierenden Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der Umweltschutz noch kein selbstverständlicher Trend war, experimentierten die Gründerinnen und Gründer mit festen Shampoos, um eine plastikfreie Alternative zu herkömmlicher Kosmetik zu schaffen. Das erste Produkt entstand mit viel Leidenschaft, Neugier und Improvisation. Damit war der Grundstein für den späteren Unternehmenserfolg gelegt.

Wachstum durch Crowdfunding und Handelspartner

Ein erfolgreiches Crowdfunding auf der Plattform Startnext finanzierte 2019 die erste Produktcharge und machte den Traum vom eigenen Webshop möglich. Es folgten die erste Partnerschaften mit Bioläden, Outdoorhändlern, Friseuren und Geschenkeläden, die an die Vision glaubten. Heute zählt NICAMA stolz über 600 Vertriebspartner und wächst weiter.

Das 1plus1 Meeresschutz Prinzip

Ein entscheidender Meilenstein war die Entwicklung des 1plus1 Meeresschutz Prinzips: Für jedes verkaufte Produkt werden 100 Gramm Plastik in Küstenregionen gesammelt. Dieses Prinzip ist transparent, messbar und von jedem Kunden nachvollziehbar. Bis heute konnten so über 33.290 Kilogramm Plastik aus der Umwelt entfernt werden. Das entspricht mehr als 3,2 Millionen Plastikflaschen. Darüber hinaus hat das Team mehrere Elbreinigungen organisiert, unter anderem gemeinsam mit der Naturschutzjugend NAJU und Charlotte Meentzen.

Upcycling Beauty als Pionierarbeit

Mit dem Schritt in die Upcycling Beauty wurde NICAMA zum Pionier in Deutschland. Dabei werden wertvolle Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion wie Ingwertrester und Kaffeekirsche zu hochwertigen Inhaltsstoffen verarbeitet. Heute umfasst das Sortiment über 50 plastikfreie Produkte, darunter Seifen, Shampoos, Deocremes, Pflegeöle und Körperpeelings – alle minimalistisch verpackt und mit reduzierten, sorgfältig ausgewählten Rezepturen.

Herausforderungen und neuer Aufschwung

Die Reise war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Die Corona Pandemie und die Inflationsfolgen des Ukraine Krieges setzten auch NICAMA stark zu. Das einst 15 köpfige Team musste sich zwischenzeitlich deutlich verkleinern. Trotz dieser Rückschläge bewies das Unternehmen Durchhaltevermögen. Heute steht es so solide da wie nie zuvor. Seit zwei Jahren verzeichnet NICAMA wieder überdurchschnittliches Wachstum und das deutlich über dem allgemeinen Naturkosmetikmarkt in Deutschland.

Auszeichnungen für Engagement und Innovation

Für sein Engagement und seine Innovationskraft wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2021 gewann NICAMA den Sächsischen Gründerpreis und erhielt bereits viermal den eku Zukunftspreis des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft.

Mehr als Kosmetik – eine Herzensangelegenheit

Die Produkte von NICAMA sind mehr als nur Pflege. Sie sind ein Statement für Achtsamkeit, Natürlichkeit und Verantwortung. Jedes Stück Seife, jedes Shampoo, jede Deocreme erzählt eine Geschichte von Wertschätzung gegenüber Mensch, Natur und Zukunft. Wer NICAMA nutzt, spürt den Unterschied: reine, natürliche Inhaltsstoffe, zarte Düfte, ehrliche Transparenz und das gute Gefühl, mit jedem Kauf aktiv etwas zum Umweltschutz beizutragen.

Bild NICAMA-Gründungsteam (v.l.n.r._ Jannis, Luca, Zeno, Leander)

Quelle Apinima GmbH