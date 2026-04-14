nebenan.de holt neuen CTPO

nebenan.de holt Ex Booking Manager Adam Mullen als CTPO und treibt Positionierung als Alternative zu klassischen sozialen Netzwerken voran

Berlin, 14. April 2026. Deutschlands größtes Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de hat zum 15. Januar 2026 Adam Mullen als Chief Technology and Product Officer ernannt. In dieser Rolle verantwortet Mullen die Bereiche Technologie und Produkt und wird die Weiterentwicklung der Plattform strategisch vorantreiben. Ziel ist es, Verbindungen zwischen Nachbarinnen und Nachbarn zu stärken, Barrieren zwischen Menschen abzubauen und digitale Interaktionen stärker in reale Begegnungen zu überführen. nebenan.de erreicht heute mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland und positioniert sich zunehmend als Alternative zu klassischen sozialen Netzwerken mit Fokus auf lokale Communities.

Erfahrung aus internationalen Plattformunternehmen

Adam Mullen verfügt über umfassende Erfahrung in der Entwicklung digitaler Produkte und Plattformen. Zuletzt war er als Head of Engineering bei Smoobu tätig. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Vinted, Vaimo, Sensibill sowie bei Booking.com inne und verantwortete dort unter anderem die Bereiche Produktentwicklung, Technik und Sicherheit. Mit seiner Erfahrung im Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformen bringt Mullen gezielt Expertise für die nächste Wachstumsphase von nebenan.de mit.

Fokus auf echte Begegnungen im Alltag

„Was mich an nebenan.de besonders begeistert, ist die Möglichkeit, digitale Technologien so einzusetzen, dass daraus echte Begegnungen im Alltag entstehen. Genau daran möchte ich arbeiten: die Plattform weiter zu stärken, Hürden zwischen Menschen abzubauen und Nachbarschaft im Alltag konkreter erlebbar zu machen”, sagt Adam Mullen, Chief Technology and Product Officer von nebenan.de.

Strategische Weiterentwicklung der Plattform

In seiner neuen Rolle wird Adam Mullen daran arbeiten, nebenan.de als positiven digitalen Ort weiter zu stärken. Ein Fokus liegt auf der besseren Vernetzung lokaler Gewerbe mit ihrer Nachbarschaft. Gleichzeitig möchte er die Plattform barrierefreier gestalten, etwa durch sprachliche Zugänge.

Zudem wird er dazu beitragen, nebenan.de als bewussten Gegenentwurf zu klassischen sozialen Netzwerken weiter auszubauen als Ort für relevante, positive Inhalte aus der direkten Umgebung und für echten Austausch. Auch technologisch setzt er auf schnellere Entwicklungszyklen und kleinere, kontinuierliche Produktverbesserungen. Der Schutz der Community bleibt dabei zentral. nebenan.de wird weiterhin aktiv gegen Hass, Angst und missbräuchliche Nutzung vorgehen.

Stimmen aus dem Unternehmen

„Mit Adam Mullen gewinnen wir einen erfahrenen Technologie und Produktverantwortlichen, der unsere Mission teilt und zugleich wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Plattform setzt“, sagt Philipp Witzmann, CEO von nebenan.de. „Er wird eine zentrale Rolle dabei spielen, nebenan.de als führende Plattform für lokale Gemeinschaften weiter auszubauen.“

Technologie trifft Gemeinschaft

Adam Mullen verbindet technologische Expertise mit einem klaren Fokus auf Gemeinschaft mit dem Ziel, digitale Verbindungen stärker in echte Begegnungen zwischen Nachbarinnen und Nachbarn zu überführen.

Bildcredits nebenan.de

Quelle Good Hood GmbH