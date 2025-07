Sommer. Sonne. Selbstbestimmung. Das Notrufarmband von Gardia

Sicherheit und Freiheit im Sommer: Gardia sorgt für ein gutes Gefühl

Gerade in der warmen Jahreszeit möchten viele Senior:innen auch draußen aktiv sein, das Leben genießen und sich dabei rundum sicher und frei fühlen. Das smarte Notrufarmband von Gardia macht genau das möglich und gibt älteren Menschen und ihren Angehörigen jederzeit ein Gefühl von Sicherheit – zu Hause und unterwegs.

Ob beim Radfahren im Park, im Urlaub am Strand oder einfach bei der Gartenarbeit: Das Notrufarmband von Gardia schützt dort, wo der Alltag stattfindet. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich im Notfall schnell Hilfe rufen. Dank integrierter Sturzerkennung wird bei einem Sturz sogar automatisch ein Notruf abgesetzt – ganz ohne aktives Zutun.

Eine direkte Sprachverbindung mit der Notrufzentrale oder den hinterlegten Kontakten zu Angehörigen sorgt dafür, dass keine Zeit verloren geht. So können Eltern und Großeltern ihren Alltag in der warmen Jahreszeit jetzt guten Gewissens selbstbestimmt gestalten, während ihre Angehörigen vertrauensvoll wissen: Wenn etwas passiert, erfahren wir es sofort. Der Sommer kann also kommen.

Sicherheit am Handgelenk: Schnelle Hilfe im Notfall

Ob Schwindel, ein plötzlicher Sturz oder eine akute Notsituation – mit Gardia haben Nutzer:innen jederzeit die Möglichkeit, schnell und einfach Hilfe zu rufen. Das smarte Notrufarmband sorgt für Sicherheit im Alltag und unterstützt ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen zuverlässig im Ernstfall.

Automatischer Notruf bei Stürzen

Dank integrierter Sturzerkennung erkennt Gardia kritische Situationen selbstständig und setzt automatisch einen Notruf ab. Alternativ kann ein Notruf auch manuell per Knopfdruck ausgelöst werden – intuitiv und ohne Zeitverlust.

Schnelle Kommunikation und Standortübermittlung

Im Notfall wird eine direkte Sprachverbindung zu den hinterlegten Notfallkontakten in der App und/oder direkt zur professionellen 24/7 Notrufzentrale hergestellt – ganz einfach über die Gardia App. Zeitgleich übermittelt die App den aktuellen Standort der betroffenen Person, sodass Hilfe schnell und gezielt geleistet werden kann.

Hilfe, die ankommt

Angehörige können umgehend zum Einsatzort eilen oder – falls erforderlich – werden durch die Notrufzentrale automatisch die nächstgelegenen Rettungskräfte alarmiert.

Flexible Tarife mit umfassendem Service

Gardia wird mit einer benutzerfreundlichen App und einem passenden Abonnement angeboten, das die Nutzung der integrierten eSIM sowie unbegrenztes Datenvolumen umfasst. Von der Basisversion bis zum erweiterten PflegePlus Paket ist für jede Lebenssituation das passende Modell verfügbar. Bei erfolgreicher Kostenübernahme durch die Pflegekasse kann das PflegePlus-Paket sogar vollständig erstattet werden.

Mehr Lebensqualität durch moderne Technik

Freiheit, Selbstbestimmtheit und Sicherheit – zentrale Bedürfnisse, die auch im Alter nicht an ihrer Bedeutung verlieren. Mit dem Notrufarmband Gardia bleibt dieser Anspruch keine Wunschvorstellung: Nutzer:innen erleben spürbar mehr Lebensqualität – jederzeit und überall.

Das zeigen auch aktuelle Rückmeldungen zufriedener Gardia Kund:innen:

87 % der Gardia-Träger:innen fühlen sich sicherer seit der Nutzung des Notrufarmbands

der Gardia-Träger:innen fühlen sich sicherer seit der Nutzung des Notrufarmbands 88 % berichten von einem deutlich sorgenfreieren Alltag

berichten von einem deutlich sorgenfreieren Alltag 89 % der Angehörigen geben an, dass sie sich entlastet und beruhigter fühlen

der Angehörigen geben an, dass sie sich entlastet und beruhigter fühlen 38 % der Träger:innen sind sogar aktiver im Alltag, weil sie sich durch Gardia sicher begleitet fühlen

Gardia kombiniert moderne Technologie mit intuitiver Handhabung und bietet so eine einfache Lösung für mehr Autonomie im Alltag – ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Ob zu Hause, beim Einkaufen oder unterwegs: Im Notfall ist sofort Hilfe erreichbar.

Verfügbarkeit und Bezugsquellen

Das Notrufarmband von Gardia ist online unter gardia.net erhältlich. Es ist für einmalig 199,95 € zu erwerben und setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.

Dank der Kooperation mit Beurer, welche das Notrufarmband ab sofort ebenfalls unter dem Namen Gardia vertreiben, ist es jetzt zusätzlich in ausgewählten Apotheken, Sanitätshäusern und weiteren Fachgeschäften erhältlich.

Bildcredit@Gardia

Quelle Sonja Berger Public Relations