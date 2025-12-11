OTIV erhält 9 Millionen Euro

Die Investition unterstützt kommerzielle Einsätze und branchenführende Entwicklungen im Bereich vollautonomer Züge

Mit der DB Cargo treibt OTIV das größte Frachtautomatisierungsprojekt in Europa voran. Dazu liefert das Scale-Up die passenden Lösungen für Fernsteuerung und Vollautomatisierung.

Warum OTIV eine 9 Millionen Euro Wachstumsinvestition erhält

OTIV, das am schnellsten wachsende Technologie-Scale-up in Belgien, das sich auf assistierte, ferngesteuerte und vollständig autonome Fahrtechnologien für den Schienenverkehr spezialisiert hat, gibt heute eine Wachstumsinvestition in Höhe von 9 Millionen Euro unter der Leitung von Miles Ahead bekannt. Die Investition unterstützt OTIV in seiner Mission, die Grundlage für nachhaltigen Verkehr durch intelligente Automatisierung zu schaffen. Die Gelder fließen in die Entwicklung und Kommerzialisierung vollständig autonomer Züge.

Ein dreistufiger Ansatz auf dem Weg zur autonomen Schiene

OTIV wurde 2020 von Sam De Smet und Niels Van Damme in Gent gegründet und ist laut Deloitte Technology Fast 50 (2025) das am schnellsten wachsende Technologie-Scale-up Belgiens. Das Unternehmen entwickelt sich rasch zu einem führenden Anbieter von Automatisierungstechnologie im Schienenverkehr und bietet eine dreistufige Lösung, um den Bahnbetrieb von assistiertem Fahren über Fernsteuerung bis hin zu vollständiger Autonomie umzustellen. Die modulare Plattform, die Fahrerassistenzsysteme, Fernsteuerungslösungen und vollständig autonome Einsatzmöglichkeiten umfasst, ist auf drei Kernmärkte zugeschnitten: Industriebahnen (z. B. Stahlwerke und Chemieanlagen), städtischer Nahverkehr (Straßenbahnnetze) und Hauptstreckennetze für den Güter- und Personenverkehr. OTIV ist in immer mehr Ländern weltweit tätig und arbeitet mit großen Akteuren wie der Deutschen Bahn, der SNCF und ArcelorMittal zusammen, um eine sichere und effiziente Automatisierung von Schienenfahrzeugen in komplexen Umgebungen zu ermöglichen.

Automatisierung als Hebel für Nachhaltigkeit und Effizienz

OTIV hat das Thema Nachhaltigkeit im Fokus und versteht die Schiene als Grundpfeiler für eine emissionsarme Zukunft im Verkehr: Ein einziger Zug kann bis zu 50 Lkw ersetzen und verursacht dabei neunmal weniger CO₂-Emissionen. Damit ist die Verlagerung auf die Schiene ein wichtiger Hebel, um die Klimaziele zu erreichen. Durch die Automatisierung des Bahnbetriebs bekämpft OTIV nicht nur den kritischen Fachkräftemangel im Bereich Fahrpersonal und steigert die Produktivität, sondern erschließt auch das Potenzial für einen 24/7-Betrieb, verbesserte Zuverlässigkeit und reduzierten Energieverbrauch. Die Vision des Unternehmens sieht die Automatisierung nicht als Selbstzweck, sondern als praktischen Katalysator für eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene – ein Schritt, der enorme Vorteile für Städte, Industrie und Umwelt mit sich bringt.

Ein Meilenstein aus Sicht der Gründer

„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden und Partner täglich in unsere Lösungen setzen“, betonen Sam De Smet und Niels Van Damme, Gründer von OTIV. „Diese Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, den Schienenverkehr zum Rückgrat eines nachhaltigen Transportwesens zu machen. Sie ermöglicht es uns, unser Wachstum zu beschleunigen, international zu expandieren und Automatisierungstechnologien weiter voranzutreiben, die unseren Kunden helfen, ihre Ziele in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit zu erreichen.“

Warum Investoren auf OTIV setzen

„Miles Ahead ist stolz darauf, OTIV dabei zu unterstützen, die Zukunft der Bahnautomatisierung neu zu definieren“, sagte Luc Burgelman, Founding Partner von Miles Ahead. „Das Team hat außergewöhnliche Fähigkeiten bewiesen, Spitzentechnologie in praktische Anwendungen umzusetzen. Mit einer starken Erfolgsbilanz und bewährten Lösungen, die bereits in wichtigen Märkten eingesetzt werden, ist OTIV perfekt positioniert, um weltweit einen sichereren, effizienteren und nachhaltigeren Schienenverkehr voranzutreiben.“

